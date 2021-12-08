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Pelin Öztekin'den oryantal şov! Kurtlarını böyle döktü

Geçtiğimiz Mart ayında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede 62 yaşında hayata veda eden usta tiyatrocu Rasim Öztekin’in 34 yaşındaki oyuncu kızı Pelin Öztekin'in oryantal dans şovu sosyal medyayı salladı.

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden usta isim Rasim Öztekin’in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, 93 kilo vererek son haliyle görenleri hayrete düşürmüştü. Verdiği kilolardan sonra, imajında yaptığı yenilikle de bambaşka birisi olan Öztekin yeni hali ve tarzıyla gündem olmaya devam ediyor.

 Öztekin'in kurtlarını döktüğü o eğlenceli anlarını arkadaşı Instagram'dan paylaştı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, oryantal dansı yaptığı anları Instagram’dan paylaştı.

Beline zilli kemer takan Pelin Öztekin, yaptığı hareketlerle Asena’ya benzetildi.

Yarım milyona yakın takipçisi olan Pelin Öztekin, videosunun altına bir anket koyarak "Pelin Öztekin & Asena" arasında takipçilerinin oylama yapmasını istedi.

Pelin Öztekin’in dans performansı sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum aldı.

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