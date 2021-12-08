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Güldür Güldür'ün Hasan Can Kaya skeci sosyal medyayı yıktı geçti

Youtube üzerinden yayın yapan Hasan Can Kaya 'Konuşanlar' skeçleri ile gündemde Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür programında yapılan Hasan Can Kaya skeci sosyal medyada olay oldu.

Youtube’da sunduğu stand-up ile geniş kitlelere adını duyuran Hasan Can Kaya kısa sürede 1 milyon 740 bin takipçi sayısına ulaştı. Son olarak Acun Ilıcalı’nın yeni platformu Exxen ile anlaşarak Konuşanlar programını bu platforma taşıyan Hasan Can Kaya'yı Güldür Güldür ekibi yaptığı skeçle tiye aldı. Sosyal medyada büyük bir beğeni kazan skeç kısa sürede Youtube'da 200 bin kişi izledi. 

Skeçle ilgili kullanıcılar "hasan can'dan daha komik bir gösteri olmuş", "hahahaha çok güldüm gerçekten. kısa ama etkili bir skeç. saçlar bomba, kravatı eksik kalmış", "hasan can'ı övenlerle arama mesafe koyuyordum zaten. güzel skeç olmuş :)", "hasan can taklidini çok iyi yapmış burada da komik değil.", "kalitesizlik akan skeç, kulaklarım tırmalandı." yorumlarını yaptı.

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