TRT1 Teşkilat 26. bölüm fragmanında 'Serdar' detayı: Çağlar Ertuğrul diziden gönderiliyor mu?

TRT1 Teşkilat dizisinin yeni bölüm fragmanında Serdar karakterini canlandıran Çağlar Ertuğrul'un başına silah dayadığı detayı, Altın Kelebek'te Tamer Karadağlı göndermesi yapmasının ardından TRT Yönetim Kurulu Üyesi Hilal Kaplan'ın "Simit sat onurlu yaşa" mesajı alması ve diziden ayrılması ihtimalini akıllara getirdi.

TRT1'de yayınlanan Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu olan Teşkilat dizisinin 26. bölüm fragmanında MİT ajanı Serdar'ı canlandıran Çağlar Ertuğrul'un şakağına silah dayadığı anlar sıkı izleyicilerin gözünden kaçmadı. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Serdar rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü' alan Çağlar Ertuğrul'un sahnede Tamer Karadağlı taklidiyle gönderme yapmasının ardından, TRT Yönetim Kurulu Üyesi Hilal Kaplan'ın da sert sözlerle eleştirmişti. Tüm bu gelişmeler bir araya getirildiğinde, fragmanda Çağlar Ertuğrul'un silahı kafasına dayadığı anlar, ünlü oyuncunun diziden gönderilip gönderilmediği sorusunu akıllara getirdi.







Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat dizisinin merakla beklenen 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde ise Serdar'ın yaşadıkları gündeme gelecek.









"İlk bomba Türkiye'nin kalbinde patlayacak. 12 saatte bir yeni bomba patlayacak"

MİT'in özel ekibi Türkiye'ye düzenlenmeyi planlanan büyük saldırıyı önlemeye çalışıyor. Ekibe gönderilen mesajda "İlk bomba Türkiye'nin kalbinde patlayacak. 12 saatte bir yeni bomba patlayacak" deniliyor.

Serdar başına silahı dayayarak intihar etmek istiyor

Teşkilat yeni bölüm fragmanında MİT ajanı Serdar, kaçırıldığı dönemde Yıldırım tarafından uygulanan beyin kontrolü yöntemiyle bir emir alıyor. Ekibe ve ülkesine zarar vermek istemeyen Serdar ise başına silahı dayayarak intihar etmek istiyor.





