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İzmir'de doktorun boğazını jiletle kesti! Caninin cezası belli oldu

İZMİR'de asistan Dr. Kadir Songür’ün boynunu jiletle yaralanması olayıyla ilgili aldığı 20 yıl hapis cezası istinafta bozulan sanık, yeniden yargılama sonucu 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

16 Ekim 2019 tarihinde tarihinde İKÇÜ Hastanesi Fizik Tedavi Bölümünde meydana gelen olayda iddiaya göre, geçen hafta diz ağrısı nedeniyle geldiği hastanede, Asistan Dr. Kadir Songür tarafından kendisine ilaç yazılan Bayram Kaynak, "Yazdığın ilaç ağrımı geçirmezse, o zaman görürsün" diyerek, hastaneden ayrıldı. Aynı gün, yine hastaneye giden Kaynak, bir anda Songür'ün odasına girip, yanında getirdiği jiletle saldırdı.

Boğazından jiletlenip, kanlar içinde kalan Kadir Songür'e, çalıştığı hastanedeki meslektaşları ilk müdahaleyi yaptı. Jiletin, koroner damara zarar vermediği, ancak derin kesik oluştuğu bildirildi. Olay yerinden kaçan Bayram Kaynak ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından Kaynak, sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Karar istinafta bozulmuştu
Olayla ilgili hazırlanan iddianamede sanığın ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen yargılamada, sanık ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılırken, cezada indirim de uygulanmadı. Sanık avukatının itirazı ve cezanın miktarı itibarıyla resen incelemeye tabi olması nedeniyle yapılan incelemede karar istinafta bozulmuştu.

Duruşma yeniden görüldü
İstinafın bozma kararının ardından dava bugün İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Bayram Kaynak, taraf avukatları ve İzmir Tabip Odası avukatı katıldı. Müşteki avukatı İsmail Can Yavuz, sanığın üst sınırdan ceza alması gerektiğini belirterek, "Olay yerinde bir infaz koruma memuru olmasaydı Kadir Songür bugün hayatta olmayacaktı. Kadir'in doktor olan anne ve babası bu olaydan sonra mesleği bıraktı. Sanığa ilk kararda olduğu gibi üst sınırdan ceza verilmesini talep ediyoruz." dedi. İzmir Tabip Odası avukatı Mithat Kara ise yerel mahkemenin, verdiği 20 yıl hapis cezasında direnmesini talep etti. Tutuklu sanık Bayram Kaynak ise, "Davamın bitmesini istiyorum. Söyleyeceğim bir şey yok" dedi.

18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Mahkeme heyeti, oy çokluğu ile sanığın "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve indirim uygulanmamasına karar verdi. Cezanın 20 yıl olması gerektiği yönünde görüş bildiren mahkeme başkanı ise karara muhalefet şerhi koyduğunu belirtti.

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