TV8 2. Sayfa canlıda Gülşah Saraçoğlu'ndan hayvanseverleri çıldırtan 'gerçek kürk' savunması

TV8 2. Sayfa canlı yayınında programın bugünkü konuğu olan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, yaklaşık 50 adet gerçek kürkü olduğunu, hayvanların kürkleri uğruna katledildikleri videoları izlemediğini belirterek 'gerçek kürk' tutkusunu savundu. Sosyal medyada yayınlan program görüntülerinina rdından hayvanseverler adeta çılgına döndü!

TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programının bugünkü konuğu olan ünlü modacı Gülşah saraçoğlu canlı yayında hayvanseverleri çılgına döndüren 'gerçek kürk' savunmasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Sunucular Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'ın hayvanların kürkleri uğruna çektikleri eziyet ve zulüme yönelik pek çok video bulunduğunu, bunları izleyip izlemediğine ise 'O konulara hiç girmiyorum, izlemiyorum' diye yanıt veren Saraçoğlu'na, programın diğer konuğu olan eski manken ve oyuncu İpek Tanrıyar ise 'Moskova gibi soğuk yerlerde gerçek kürkten başka bir materyalin insanları ısıtmadığını ve kürk kullanımının soğuktan korunma açısından bir lüks değil doğrudan ihtiyaç olduğunu' savunarak destek vermesi de hayvanseverlerin tepkisini çekti.





Programın konuklarından İpek Tanrıyar'ın üzerindeki yapay kürk yelekten yola çıkılarak ortaya atılan 'kürk' konusunda, Tanrıyar, gerçek kürk giymediğini, annesinin birkaç gerçek kürkü olduğunu ve bunları giydiğinde o kürklerin verdiği sıcaklığın başka giysilerde bulunmadığını anladığını, ancak hayvan katliamı açısından gerçek kürk satın almadığını ifade etti.

'50'ye yakın kürküm var' deyince Müge ve Gülşen şoke oldu!

Ardından sunucular Müge ve Gülşen, gerçek kürk tutkusuyla tanınan modacı Gülşah Saraçoğlu'na kaç kürkü olduğunu sorduklarında aldıkları cevap ile şoke oldular. Saraçoğlu 50'ye yakın çeşit çeşit kürkü olduğunu söylerken, bu sayıda kürke sahip olmasının sadece ısınma maksadıyla olmadığını, kürkün kendisinde bir tutku olduğunu söyleyerek Müge ve Gülşen'i şoke etti.