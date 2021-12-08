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DÜNYA

Karadeniz kıyılarına göktaşı düştü! O anlar kamerada

RUSYA'nın Karadeniz kıyılarına düşen bir göktaşı, Soçi kentinden görüntülendi.

Karadeniz'in, Rusya kıyılarına dün akşam saatlerinde bir göktaşı düştü. Büyük bir ışık topuyla denize inen göktaşı etrafı aydınlatırken, Rusya'nın Soçi kentine bağlı Lazarevsky ilçesinde yaşayanlar bu tarihi anlara tanıklık etti. Büyük bir hızla ilerleyen göktaşı, Karadeniz sularına yaklaştığı anda ise büyük bir patlamayla ortadan kayboldu. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Rus gündeminde büyük ilgi toplayan görüntüler sosyal medyada da defalarca kez paylaşıldı. Rus uzmanlar, göktaşının denize düşmesiyle facianın eşiğinden dönüldüğü şeklinde yorumlarda bulundu.

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