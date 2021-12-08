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POLİTİKA

TBMM'de gerginlik bitmiyor! 'Hay senin...' deyip ağzını kapattı

Bütçe görüşmelerinin sürdüğü Meclis Genel Kurulu'nda gerilim bitmiyor. AK Parti ve CHP grupları arasında tartışma sırasında TBMM Başkanvekili Haydar Akar, vekilleri susturamayınca sinirlenerek "Hay senin" dedi. Akar daha sonra eliyle ağzını kapattı.

TBMM Genel Kurulu'nda 2022 bütçe görüşmeleri hararetli tartışmalarla devam ediyor. Bugün Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kesin hesapları ve bütçeleri ele alınırken ilginç bir olay yaşandı.

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun konuşmasının ardından AK Parti ve CHP grupları arasında tartışma yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay arasında çıkan tartışma diğer vekillerin katılmasıyla büyüdü.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar’ın müdahalelerine rağmen tartışma sürdü. Bu sırada Haydar Akar’ın ağzından “Hay senin” şeklinde bir ifade çıktı. Durumu fark eden Akar, eliyle ağzını kapattı. Bir süre sonra ise Akar’ın tartışan vekillerin mikrofonlarını kastederek “Kapatacağım ya, kapatacağım ya” dediği görüldü.

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