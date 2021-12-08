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ATV Milyoner'de Kenan İmirzalıoğlu'nun 'yıllar önce rahmetli oldu' dediği Arif Şentürk'ten 2. Sayfa'da yanıt

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, yarışmada bir sorunun yanıtı olan ünlü Rumeli sanatçısı Arif Şentürk'ün yıllar öcne vefat ettiğini söyleyerek büyük bir gafa imza attı. Arif Şentürk, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programının canlı yayınında bu gaf karşısında hissettiklerini anlattı.

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in ünlü sunucusu oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde ekrana gelen programın yeni bölümünde, yarışmacıya yöneltilen sesli soruda, şarkıyı seslendiren isim olan Arif Şentürk için 'Allah rahmet eylesin' ifadelerini kullanmıştı. Ancak hayatta olan sanatçı Arif Şentürk, bu olay sonrası büyük şok yaşadı.

2. Sayfa canlı yayınına bağlanan ve o esnada programı da izlediğini ifade eden Şentürk, sabaha kadar telefonunun susmadığını ve kendisinden 'öldü' diye bahsedilince sıkıntıdan sabaha kadar uyuyamadığını ifade etti.



TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programına canlı telefon bağlantısıyla katılan Arif Şentürk, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programında kendi isminin bir soruda geçmesinden ve ünlü şarkısı 'Aman bre deryalar' şarkısına yer verilmesinden memnuniyet duyduğunu, genç nesillerin kendilerini tanıması açısından bunun iyi bir fırsat olduğunu düşündüğünü, ancak ilerleyen dakikalarda kendisinden hayatta iken 'rahmetli oldu' diye bahsedilmesinden üzüntü duyduğunu ve şok geçirdiğini anlattı.



İşte Arif Şentürk'ün o açıklamaları:

Akşam böyle uzanmıştım, izlerim Kim Milyoner Olmak İster'i. Benim türkümün sözleri yazıldığını görünce heyecanlandım bakalım bilebilecek mi soruyu diye. Bekledim, çocuk bilemedi. Kenan 'Rahmetli sanatçı' deyince ben çok kötü oldum. 

Sabaha kadar telefonum çaldı. Sosyal medyada yapılan yorumları da gördüm.

En son dün Kenan aradı beni, özür diledi. Bana getirilen metin buydu dedi. Sana karşı mahcup oldum dedi. 



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