Paris Saint Germain Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

Hafta sonu Alanyaspor'u yenerek moral bulan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ki son maçına çıkıyor. Sadece iki puanı bulanan ve son sırada yer alan Galatasaray deplasmanda kazanarak Club Brugge'ün puan kaybetmesini bekleyecek. Peki, Paris Saint Germain - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Şampiyonlar Ligi'nde gözler Çarşamba akşamı Fransa'da oynanacak Paris Saint Germain - Galatasaray maçında olacak. Bu karşılaşma 13 puanla gruptan lider çıkmayı garantileyen PSG için formalite maçı olacak. Galatasaray'ın ise UEFA Avrupa Ligi'ne gitme şansı devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takım PSG'yi deplasmanda yenerek Club Brugge'ün puan kaybetmesini bekleyecek.

Paris Saint Germain - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

11 Aralık Çarşamba günü saat 23:00'te başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar İnternethaber'de olacak.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider?

Galatasaray'ın rakibini mutlaka deplasmanda yenmesi gerekiyor. Ayrıca bu galibiyet yalnızca sarı-kırmızılı takımın gruptan çıkmasına yetmiyor. Club Brugge'un da Real Madrid karşısında puan kaybetmesi gerekiyor. İspanyol ekibi de Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi ve hiç bir iddiası bulunmuyor.