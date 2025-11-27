BIST 10.955
DOLAR 42,44
EURO 49,33
ALTIN 5.669,19
HABER /  POLİTİKA

Papa 14. Leo, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'u ziyaret etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Papa 14. Leo, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'u ziyaret etti

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u ziyaret etti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşen Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Cihannüma Salonu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile davetlilere hitap etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programların ardından Diyanet İşleri Başkanlığına geçen Papa 14. Leo, burada Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ile bir araya geldi.

Görüşme, basına kapalı şekilde gerçekleştiriliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Volkan Demirel'den gündemdeki konulara ilişkin çarpıcı açıklamalar
Volkan Demirel'den gündemdeki konulara ilişkin çarpıcı açıklamalar
Bulgaristan’da protesto sonuç verdi: Bütçe gözden geçirilecek
Bulgaristan’da protesto sonuç verdi: Bütçe gözden geçirilecek
Sülfür gazı tespiti sonrası Atatürk İlkokulu ve termal tesisler kapatıldı
Sülfür gazı tespiti sonrası Atatürk İlkokulu ve termal tesisler kapatıldı
LG üst yönetiminde yeni atama ve organizasyon değişikliği
LG üst yönetiminde yeni atama ve organizasyon değişikliği
DeFacto "Yeni Yıl Parti" koleksiyonunu tanıttı
DeFacto "Yeni Yıl Parti" koleksiyonunu tanıttı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Narkokapan Antalya-2" operasyonuna ilişkin konuştu
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Narkokapan Antalya-2" operasyonuna ilişkin konuştu
Başkan duyurdu! Cenk Tosun ve Emre Mor aynı takımda buluşuyor
Başkan duyurdu! Cenk Tosun ve Emre Mor aynı takımda buluşuyor
Muğla'da tavuktan zehirlenen 3 kardeşten kötü haber! Neslinur yaşamını yitirdi
Muğla'da tavuktan zehirlenen 3 kardeşten kötü haber! Neslinur yaşamını yitirdi
Şam Havalimanı'nda 4 milyar dolarlık yatırım Cengiz ve Kalyon İnşaat'tan açıklama
Şam Havalimanı'nda 4 milyar dolarlık yatırım Cengiz ve Kalyon İnşaat'tan açıklama
Kimmiş bu AK Partili yetkili? Siz de gelin fotoğraf olmayacak demiş iddiası!
Kimmiş bu AK Partili yetkili? Siz de gelin fotoğraf olmayacak demiş iddiası!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin halkına en büyük borcumuz adalettir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin halkına en büyük borcumuz adalettir
Turkcell'in Yarının Teknoloji Liderleri yarışmasının proje takvimi belli oldu
Turkcell'in Yarının Teknoloji Liderleri yarışmasının proje takvimi belli oldu