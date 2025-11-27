BIST 10.955
DOLAR 42,44
EURO 49,33
ALTIN 5.669,19
HABER /  SPOR

Başkan duyurdu! Cenk Tosun ve Emre Mor aynı takımda buluşuyor

Başkan duyurdu! Cenk Tosun ve Emre Mor aynı takımda buluşuyor

Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya, Fenerbahçe'den Cenk Tosun ve Emre Mor ile transfer görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı. Kaya ayrıca Galatasaray'dan bir oyuncu ile de temasta olduklarını belirtti.

Abone ol

Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya, olağanüstü genel kurul öncesinde basın mensuplarıyla buluşarak transfer çalışmalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Kaya, hem yerli hem de yabancı futbolcularla temas halinde olduklarını duyurdu.

"CENK TOSUN VE EMRE MOR İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Başkan Mehmet Kaya, devre arası için Fenerbahçe'den iki isimle doğrudan görüştüklerini açıkladı. Kaya, "Cenk Tosun ve Emre Mor ile görüşüyoruz. Takımımıza katkı sağlayabilecek oyuncular üzerinde çalışıyoruz" dedi.

GALATASARAY'DAN DA BİR FUTBOLCU GÜNDEMDE

Mehmet Kaya ayrıca yalnızca Fenerbahçe değil, Galatasaray ile de temas halinde olduklarını belirterek önemli bir transfer sinyali daha vererek, "Galatasaray'dan da bir oyuncu ile görüşüyoruz. Devre arası için kadromuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Şam Havalimanı'nda 4 milyar dolarlık yatırım Cengiz ve Kalyon İnşaat'tan açıklama
Şam Havalimanı'nda 4 milyar dolarlık yatırım Cengiz ve Kalyon İnşaat'tan açıklama
Kimmiş bu AK Partili yetkili? Siz de gelin fotoğraf olmayacak demiş iddiası!
Kimmiş bu AK Partili yetkili? Siz de gelin fotoğraf olmayacak demiş iddiası!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin halkına en büyük borcumuz adalettir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin halkına en büyük borcumuz adalettir
Turkcell'in Yarının Teknoloji Liderleri yarışmasının proje takvimi belli oldu
Turkcell'in Yarının Teknoloji Liderleri yarışmasının proje takvimi belli oldu
ŞOK Marketler'e "Kadın İstihdamını En Hızlı Artıran Şirket" ödülü
ŞOK Marketler'e "Kadın İstihdamını En Hızlı Artıran Şirket" ödülü
Merkez Bankası rezervleri 180,6 milyar dolar oldu
Merkez Bankası rezervleri 180,6 milyar dolar oldu
Çorum'da sis kazaya neden oldu! Zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Çorum'da sis kazaya neden oldu! Zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Eşinin kullandığı traktörün altında kalan kadın öldü
Eşinin kullandığı traktörün altında kalan kadın öldü
Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
Öcalan’ın Avukatı: İmralı’daki koşullar iyileştirildi
Öcalan’ın Avukatı: İmralı’daki koşullar iyileştirildi
İstanbul'daki 'casusluk' soruşturması! Bakan Tunç: "Şüpheliler arasında BAE vatandaşı yok"
İstanbul'daki 'casusluk' soruşturması! Bakan Tunç: "Şüpheliler arasında BAE vatandaşı yok"
55 bin mahkum çıkıyor 11. Yargı paketi Meclis'e sunuldu ayrıntılar belli oldu
55 bin mahkum çıkıyor 11. Yargı paketi Meclis'e sunuldu ayrıntılar belli oldu