DeFacto "Yeni Yıl Parti" koleksiyonunu tanıttı

DeFacto, yeni yıl için hazırladığı "Yeni Yıl Parti" koleksiyonunu müşterilerinin beğenisine sundu.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, koleksiyonda, payetli yüzeylerden kadifeye, ışıltılı dokulardan aksesuarlara uzanan parçalar bulunuyor.

Yeni yılın enerjisinden ilham alan koleksiyonda, sezonun öne çıkan trendleri arasında yer alan payetler, gümüş ve bordo tonlarıyla birleşerek modern bir parti görünümü sağlıyor. Parlak renkler, siluetler ve dokularla hazırlanan tasarımlar, davetler için seçenekler sunuyor.

Bordo, siyah ve gri tonlarının hakim olduğu koleksiyon, şehirli ve klasik bir stilde sunuluyor. Payetli mini etekler, tül detaylı veya straplez formdaki bluzlarla tamamlanıyor. Kadife elbiseler, dokusuyla lüks bir görünüm sağlarken, modern kesimleriyle minimal ama etkili bir tasarım oluşturuyor.

Simli pantolonlar ise rahat kalıplarıyla uzun davetlerde konfor vadediyor. Gümüş aksesuarlar, hareket ve ışıltı katarak koleksiyonun tamamlayıcı unsurları arasında yer alıyor.

Suni kürkler, hacimli ve yumuşak formlarla yorumlanarak, koleksiyonda soğuk havalarda stil sahibi bir alternatife dönüşüyor.

Koleksiyon, DeFacto'nun mobil uygulaması ve mağazaları aracılığıyla tüketicilerle buluşuyor.