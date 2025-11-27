BIST 10.955
Muğla'da tavuktan zehirlenen 3 kardeşten kötü haber! Neslinur yaşamını yitirdi

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde yedikleri tavuk yemeğinden zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 3 kardeşten, 18 yaşındaki Neslinur Topal hayatını kaybetti. Muğla Valisi Akbıyık, olayla ilgili çalışma başlatıldığını ifade etti. Zehirlenme şüphesiyle soruşturma başlatan Seydikemer Cumhuriyet Savcılığı, evde herhangi bir kimyasal madde bulunup bulunmadığının tespiti için Muğla İl AFAD Müdürlüğü'nden teknik inceleme talep etti.

MUĞLA'da yaşanan gıda zehirlenmesi Türkiye'nin son dönemde yaşadığı olayların sonuncusu oldu. Bu kez evlerinde tavuk yiyen bir aile ölümün eşiğine geldi. 3 kardeşten biri de yaşamını yitirdi. Olay, Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde yaşandı. Evlerinde tavuk yemeği yedikten sonra rahatsızlanan 18 yaşındaki Neslinur Topal ve 10 yaşındaki kardeşi F.T. ile 12 yaşındaki kardeşi R.T. (12), zehirlenme şüphesiyle Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

18 YAŞINDAKİ NESLİNUR ÖLDÜ
Muğla Valiliği'nden gelen son habere göre Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 3 kardeşten Neslinur Topal yaşamını yitirdi. Neslinur'ın 12 ve 10 yaşındaki kardeşlerinin tedavileri ise sürüyor. Kardeşlerin hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

OTOPSİ YAPILIYOR
Hayatını kaybeden Neslinur T'nin cenazesinin otopsi işlemleri de Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor. Buraya gelen genç kızın yakınlarının üzüntü yaşadığı görüldü. Cenaze, işlemlerin ardından aileye teslim edilecek.

ÇOK YÖNLÜ ARAŞTIRMA
3 kardeşin zehirlenme vakasıyla ilgili olarak Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Seydikemer Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile jandarma ekiplerin çok yönlü çalışma yapıyor. Valilik açıklamasında, "Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmış olup zehirlenme sebebi yapılan tetkik, analiz ve adli tıp raporları sonucunda netleşecektir." denildi. 

