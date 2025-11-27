Dünya bu ziyareti konuşuyor 11 yıl sonra tarihi anlar! Papa 14. Leo, Türkiye’de
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirdi. Papa 14. Leo, başkent Ankara’da, Anıtkabir’i ziyaret etti. Papa 14. Leo, özel deftere "Türkiye'yi ziyaret edebildiğim için Tanrı'ya şükrediyorum ve bu ülkeye ve insanlarına barış ve refah bolluğu diliyorum." diye yazdı. Ziyaretin ardındanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı. Papa 14. Leo, tören kıtasını, "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Papa, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan Papa, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.
Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Papa, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Papa 14. Leo, özel deftere şunları yazdı:
"Türkiye'yi ziyaret edebildiğim için Tanrı'ya şükrediyorum ve bu ülkeye ve insanlarına barış ve refah bolluğu diliyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı. Konuk Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti.