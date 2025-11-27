Dünya bu ziyareti konuşuyor 11 yıl sonra tarihi anlar! Papa 14. Leo, Türkiye’de

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Papa, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Papa 14. Leo, özel deftere şunları yazdı:

"Türkiye'yi ziyaret edebildiğim için Tanrı'ya şükrediyorum ve bu ülkeye ve insanlarına barış ve refah bolluğu diliyorum."