Bulgaristan’da protesto sonuç verdi: Bütçe gözden geçirilecek

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da binlerce kişi, özel sektöre getirilecek vergi artışlarıyla kamu çalışanlarının maaşlarının yükseltilmesini öngören 2026 bütçesini protesto etti. Meclis binasının etrafını saran kalabalık, milletvekillerinin parlamentodan çıkışını engellerken, iktidar partisi GERB’in lideri Boyko Borisov, tepkiler üzerine bütçe planının geri çekilebileceği ya da yeniden gözden geçirilebileceği mesajı verdi.

Abone ol

GERB lideri Borisov, dün gece meclisi kuşatan protestoların ardından hükümetin 2026 bütçe taslağını yeniden ele almak zorunda kalabileceğini söyledi. Borisov, “Başbakan ve Maliye Bakanı’na, bütçe planını geri çekmelerini ya da ilk okumada kabul edilmiş olsa bile hukuki bir yol bularak durdurmalarını, diyalog yeniden kurulana kadar beklemelerini söyledim” ifadelerini kullandı.

Bütçe tasarısı, özel şirketlerden alınan temettü vergisinin iki katına çıkarılması ve bu yolla kamu çalışanlarının maaş artışlarının finanse edilmesini öngörüyor. Bu adım, hükümetin devlet kurumları üzerindeki hakimiyetini pekiştirme ve özel sektörü baskılama hamlesi olarak yorumlanıyor.

MİLLETVEKİLLERİ MECLİSTEN ÇIKAMADI

Sofya’da toplanan binlerce kişi, gelecek yıla ait bütçeyi protesto etmek için parlamento binası önünde bir araya geldi. Göstericiler, milletvekillerine yönelik “Hırsızlar!”, “Domuzlar!”, “Mafya!” sloganları attı.

Gösteri sırasında protestocular ile polis zaman zaman karşı karşıya geldi, ancak büyük çaplı bir gerilim yaşanmadı. Kalabalık gece 23.00’e doğru dağılmaya başlarken, polisin göz yaşartıcı gaz kullanması üzerine bazı gruplar tekrar meydana döndü. İktidar koalisyonunun milletvekilleri, protestocuların oluşturduğu insan zinciri nedeniyle gece yarısından sonra uzun süre parlamento binasından ayrılamadı.

Göstericiler, parlamento, Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı binalarının birleştiği ve halk arasında “İktidar Üçgeni” olarak bilinen meydanda trafiği durdurdu. Meydandaki kalabalığı tetikleyen gelişme, bütçe komisyonunun, muhalefet temsilcilerini dışarıda bırakarak ve silahlı güvenlik güçlerinin eşliğinde, tasarıyı ikinci okumada onaylaması oldu.

Polis, daha fazla kişinin meydana girişini engellemek için çevre sokakları kapatırken, protestocular da polis araçlarının etrafını sararak geçişleri bloke etti.

‘GÖSTERİCİLERLE KONUŞAMAM, MADRİD MAÇINI İZLİYORUM’

Balkan Insight’da yer alan habere göre, iktidar koalisyonu protestoların etkisini küçümsedi. Borisov, yaptığı açıklamada protestocularla konuşmayı düşünmediğini çünkü o sırada tuttuğu futbol takımı Real Madrid’in maçını izlediğini söyleyerek tepki çekti.

MUHALEFETTEN ‘ORTA SINIFA SAVAŞ’ TEPKİSİ

Protestolara, muhalefetteki “Değişimi Sürdürüyoruz” (We Continue the Change) ve “Demokratik Bulgaristan” ittifakı öncülük etti. Aynı ittifak, hakkında açılan dava siyasi baskı olarak görülen Varna Belediye Başkanı Blagomir Kotsev’e destek için düzenlenen gösterilerin de başını çekiyor.

Demokratik Bulgaristan milletvekili İvaylo Mirçev yaptığı açıklamada, mevcut bütçeyi “orta sınıfa açılmış bir savaş” olarak nitelendirdi.