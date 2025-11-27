LG üst yönetiminde yeni atama ve organizasyon değişikliği

LG Electronics (LG), üst yönetimindeki yeni atama ve organizasyon değişikliklerini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lyu Jae-cheol, 1 Aralık itibarıyla şirketin Üst Yöneticilik (CEO) görevini üstlenecek.

CEO olarak atanan Lyu Jae-cheol, farklılaştırılmış müşteri değeri sunmaya dayanan şirketin beyaz eşya pazarındaki konumunu tüm organizasyon genelinde genişletmeye odaklanacak, şirketin temel rekabet gücünü ve büyüme potansiyelini daha da artıracak.

Lyu, 1989'da Goldstar'a (şimdiki LG Electronics) Beyaz Eşya Araştırma Merkezi'nde araştırmacı olarak katıldı ve kariyerinin neredeyse yarısını beyaz eşya AR-GE alanında geçirdi.

Bu süre zarfında, liderlik yaklaşımını şekillendiren teknik uzmanlık kazanan Lyu, 2021'den bu yana Beyaz Eşya Çözümleri Şirketi'nin başkanı olarak görev yaptı.

Tüketici güveninin toparlanmasının gecikmesi ve pazar rekabetinin yoğunlaşmasına rağmen, amiral gemisi ürünlerin liderliğini güçlendiren Lyu, sürekli AR-GE çalışmalarıyla sürdürülebilir büyümenin temellerini attı.

Ayrıca Lyu, beyaz eşya abonelik hizmetlerini, çevrim içi kanal büyümesini ve ankastre beyaz eşya ve bileşen çözümleri gibi B2B iş alanlarını geliştirerek Beyaz Eşya Çözümleri iş portföyünü genişletti.

Lyu, görevi, CEO olarak görev yaptığı dört yıl boyunca sürdürülebilir büyüme için sağlam bir temel oluşturduktan sonra sağlıklı liderlik geçişini desteklemek için görevinden ayrılacak William Cho'dan devralacak.

Diğer atama ve terfiler

LG'nin iki temel B2B ayağı olan araç çözümleri ve ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) alanlarındaki büyümeyi daha da hızlandırmak için şirket, Araç Çözümleri (VS) Şirketi Başkanı Eun Seok-hyun ve Eko Çözümler (ES) Şirketi Başkanı James Lee'yi başkanlığa terfi ettirdi.

Beyaz Eşya Çözümleri (HS) Şirketi'nde ise satış ve strateji alanlarında geniş deneyime ve küresel pazarlar hakkında anlayışa sahip olan Kwack Do-yeong, LG Electronics Kuzey Amerika Bölge Temsilcisi ve LG Electronics ABD Başkanı olarak atandı.

Bu yılki organizasyonel değişiklikler, hızlı dışsal değişimlere yanıt verebilen daha çevik bir karar alma yapısı oluşturmak için verimliliği artırmayı amaçlarken, şirketin orta ve uzun vadeli portföy stratejisini hızlandırmak için seçici ve odaklanmış operasyonları güçlendirmeye odaklanıyor.

LG, mevcut dört şirketli yapısını koruyarak şirket düzeyinde hızlı ve hesap verebilir karar alma sürecini sürdürecek. İşletmeler arasında benzer ve birbirine yakın işlevler, operasyonları kolaylaştırmak ve uygulama verimliliğini artırmak için entegre edilecek.

Lyu'nun CEO olarak atanmasıyla daha önce Mutfak Çözümleri İş Birimi'nin Başkanı olan İcra Başkan Yardımcısı Baek Seung-tae, Beyaz Eşya Çözümleri Şirketi'nin liderliğini üstlenecek.

Medya Eğlence Çözümleri (MS), VS ve ES Şirketleri'nin başkanları, sürekliliği ve stratejik ivmeyi sağlamak için görevlerinde kalacak.

Organizasyonel verimlilikle paralel olarak LG, HVAC, webOS ve robotik gibi yüksek potansiyelli iş alanlarını hızlandırmak için yeni motorlar kuruyor.

HS Şirketi, küresel yerleşik ve inşaatçı odaklı işlerini büyütmek için HS B2B Yurtdışı Satış Bölümü'nü kuracak ve Yerleşik/Pişirme İş Bölümü'nü bir iş birimine yükseltecek.

HS Robotics Lab, Chief Technology Office'in Advanced Robotics Lab'ından seçilen fonksiyonları entegre ederek yeni kurulacak. Humanoid Robot Görevini yöneten Araştırma Görevlisi Lee Jae-wook, laboratuvarın başına geçecek.

MS Şirketi, TV ve IT iş kollarını tek bir birim haline entegre edecek ve ürün rekabet gücünü artırmak için Ekran Ürün Geliştirme Grubu kuracak. webOS Reklam İş Departmanı, webOS tabanlı hizmet operasyonlarının genişletilmesine yönelik desteği güçlendirmek için bir iş birimi olarak yükseltilecek.

ES Şirketi, veri merkezi soğutma, havalandırma, soğutma ve nükleer enerji için HVAC çözümlerine odaklanan yeni bir uygulamalı iş bölümü kuracak ve aynı zamanda yerelleştirilmiş, uçtan uca yurtdışı operasyonlarını desteklemek için ES M&A Bölümü ve ES Yurtdışı Satış Bölümü'nü faaliyete geçirecek.

Teknoloji Direktörlüğü bünyesinde, yeni bir HS İleri Araştırma Laboratuvarı temel teknoloji rekabet gücünü artıracak, kuantum ve dağıtık hesaplama ile yeni nesil güvenlik gibi yeni teknolojilerdeki liderliği güçlendirmek için de bir Yeni Nesil Hesaplama Laboratuvarı kurulacak.

Şirket çapında yapay zeka dönüşümünü hızlandırmak için, mevcut DX Merkezi ve İş Süreçleri İnovasyon Bölümü yeni bir organizasyon olan AX Merkezi'ne entegre edilecek.

DX Merkezi'nin eski başkanı Kıdemli Başkan Yardımcısı Cho Jung-bum'un liderliğinde, AX Merkezi yapay zeka benimsenmesini hızlandırmak, operasyonel verimliliği artırmak, AR-GE'yi ilerletmek ve çalışanların yetkinliklerini güçlendirmek için öncü rol üstlenecek.

Tüm atama ve yapısal değişiklikler 1 Aralık'ta, terfiler ise 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.