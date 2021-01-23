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MEDYA

Özlem Gürses'in yalanı: Devlet Bahçeli'ye aşı yapan hemşire darp edildi

Özlem Gürses, Devlet Bahçeli'ye koronavirüs aşısını yapan Gülnaz Şırınga isimli hemşirenin darp edildiği yalanını ortaya attı. Çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. Gürses, sosyal medyadaki karikatürü haber diye sundu.

Halk TV sunucusu Özlem Gürses MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin aşı olması ile ilgili sosyal medyada yayılan bir karikatürü gerçek haber gibi sunarak gülünç duruma düştü.

Cumhur İttifakına halel getirecek yalan ve iftira dahil her türlü malzemeyi kullanan muhalif isimlerden Özlem Gürses yine çuvalladı. 

"Bahçeli'ye aşıyı yapan Gülnaz Şırınga darbedildi"
Daha sonra Bahçeli'ye aşı yapan Gülnaz Şırınga isimli hemşirenin, Bahçeli'nin canını yaktığı gerekçesiyle darp edildiğini ve tedavi altına alındığını söyledi.

Gürses, yalan dolu ifadelerini "Bugün çok olağanüstü bir haber okudum. Sayın Bahçeli'ye aşı yapan bir hemşire vardı. O hemşirenin darp edildiğini siz biliyor muydunuz?  Numune Hastanesi acil servisinde tedaviye alınmış bu hemşire hanım. Gülnaz Şırınga, 'Neye uğradığımı anlamadım. Arkamdan gelen 4 kişi aniden sopalarla vurmaya başladı. Bir yandan da canımızı acıtanın canına okuruz diye bağırdıklarını söyledi.' Sayın Bahçeli'ye aşı yaptığı için, onun canını acıttıklarını düşündükleri için bu kadıncağızı darp etmişler" sözlerini söyledi.

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