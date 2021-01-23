Başak 25-31 Ocak haftalık burç yorumları sağlığınıza dikkat!

Başak burcu 25-31 Ocak haftalık burç yorumları Ay İkizler burcunda başlıyor. Pazartesi günü kariyer konuları dikkat çekecek. Başak haftalık burç yorumlarına göre, perşembe günü de Dolunay olacak. İşte 25-31 Ocak Başak haftalık burç yorumlarının detayları...

Yükselen Başaklar pazartesi günü Ay İkizler burcunda olacak demek ki kariyer konuları haftanın başında dikkat çekiyor bazılarınızın ailevi gündemleri de olabilir. Salı günü itibari ile Ay Yengeç burcuna geçiş yapacak demek ki hala odağınız kariyerde iş çevrelerinde dikkat çekiyorsunuz yani çalışkanlığınızla göz dolduruyorsunuz. Çarşamba günü bir Ay Pluto karşıtlığı var öğleden sonra demek ki mutsuz olacaksınız kendinizi bastırılmış hissedebilirsiniz. 28 Ocak Perşembe itibari ile Ay Aslan burcuna giriyor ve orada bir Dolunay var buda demek oluyor ki sağlığınızda yolunda gitmeyen bir şeyler varsa onun altını çizecektir.