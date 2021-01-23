Ergenekon Davası sanığı Seyhun Zayim'in öldürülme anı

Olay, Eyüpsultan'da bulunan ünlü Pierre Loti tepesinde turistik tesislerin bulunduğu alanda 31 Aralık 2020 tarihinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Seyhun Zayim vurularak hayatını kaybetti. Kavgada Emre I. de elinden vurularak yaralandı. Yapılan incelemede 17 suçtan sabıkası bulunan Seyhun Zayim'in, Ergenekon Davası'nda Cumhuriyet Gazetesi'ne molotofkokteyli atmaktan yargılandığını ve 5 yıl cezaevine kaldığı ortaya çıktı.

Polis ekipleri olayla ilgili yaptıkları operasyonda olay yerinden kaçan yaralı Emre I., kardeşi Erhan I. ve Eyüp Can I.'yı gözaltına aldı. Seyhun Zayim'in bulunduğu grupta olduğu anlaşılan bu kişilerin ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı derinleştiren polis, olayda silah kullandıkları tespit edilen iki kişinin ismini belirledi. Önceki gün yapılan operasyonda şüpheliler Şuayip Ö. ve Baran P. gözaltına alındı. Şüpheliler Seyhun Zayim ve arkadaşlarıyla daha önceden husumetli olduklarını olay günü bu konuları konuşmak için Pierre Loti tepesinde buluştuklarını ancak aralarında yine kavga çıkması üzerine silahlı çatışma çıktığını anlattıkları öğrenildi.