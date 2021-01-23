Burak Yılmaz'dan olay sözler: Mesut Özil'e başarılar ama...

Kariyerini Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de sürdüren Burak Yılmaz, Fanatik ile yaptığı Instagram Canlı yayınında kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fransa Ligue 1 ile Süper Lig'i kıyaslayan Yılmaz, "Elbette burası daha atletik bir lig. İki ligin birbirine göre farklı özellikleri var. Burası biraz daha zor. İki lig arasında fark var ama Türkiye Ligi'ni çok da yabana atmamak gerekiyor" dedi.

"Çok güzel hatıralar bırakan gollerim var. Schalke'ye deplasmanda attığım gol, Schalke'ye içeride attığım gol, Sivas'a attığım frikik golü... Tek bir seçim yapacaksam Galatasaray'da forma giyerken Schalke'ye deplasmanda attığım gol."

"Beşiktaş'tan gönderildiğim an var. 21 yaşındaydım altyazıdan öğrenmiştim. Galatasaray'dan Çin'e gittiğim an var. O zaman da değişik duygular hissetmiştim. Galatasaray'dan Çin'e gitmem kendi tercihim olarak yorumlandı. Hiç kimseyi suçlamıyorum. Ama hayatımın şokunu Beşiktaş'tan Manisa'ya gönderildiğim gün yaşamıştım."

"Bu sezon başında Beşiktaş'tan ayrılmam aslında iki taraf için de gerekliydi. Ben her zaman kontratlarımın karşılığını fazlasıyla vermiş biriyim ama aldığım ücretler gündeme geldiğinden itibaren bu gerekliydi. Bakıyorum ki iki tarafa da iyi gelmiş bu ayrılık. Beşiktaş'ı zevkle izliyorum. Uzaktan da olsa destekliyorum. Şampiyonluğun en büyük adayı."

"Buraya kadar geldiğinizde hedef, kendi kendine sizi içine çekiyor. Yukarıdayız ve buradan düşmek istemiyoruz. Ama şampiyon olacağız diye kendimizi bir baskı altına almıyoruz. Biz, maç maç bakacağız. Eskiden burada, buranın ikincisi şampiyon tabiri varmış. PSG çok üst düzey görülüyor ki bence de öyle ama biz artık hedefin içindeyiz."

"Mesut Özil'e başarılar dilerim ama benimle birlikte A Milli Takım forması altında savaşmış, mücadele etmiş arkadaşlarımla ilgili sorun varsa onları cevaplasam daha doğru olur bence."