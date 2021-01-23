Emre Bol'dan Burak Yılmaz'ın Mesut Özil sözlerine tepki: Edepsiz

Kariyerini Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de sürdüren Burak Yılmaz, Fanatik ile yaptığı Instagram Canlı yayınında kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin 3,5 yıl için renklerine bağladığı Mesut Özil transferi için yaptığı yorum büyük tepkiyle karşılandı. Burak Yılmaz, ''Mesut Özil'e başarılar dilerim ama benimle birlikte A Milli Takım forması altında mücadele etmiş arkadaşlarımla ilgili sorun varsa onları cevaplamak isterim.'' şeklinde yorumda bulundu.

Burak Yılmaz, dün akşam saatlerinde yaptığı yorumla herkesin eleştirisine maruz kaldı. Twitter'da Burak Yılmaz TT olurken futbolseverler golcü futbolcunun Mesut Özil'e milli takım üzerinden göndermede bulunmasını haksız bir eleştiri olarak yorumladı.

Abdülkerim Durmaz: 'Abi Burak'ın söyledikleri için ne diyorsun?' diye soruyorlar. En büyük kariyeri Lillespor'da oynamak olan birinin bir dünya starını kıskanmasını niye yorumlayayım?

Mehmet Ayan: Mesut'un Alman Milli Takım'ı ailevi bir tercihti. Mesut'u prim pazarlığı, kumar ve silah meselelerinin içerisinde bir aktör olarak gördüğümüz zaman o çocuk ilerleyebilir miydi?

Emre Bol: Milli Takımı’n en sıkıntılı olduğu dönemler Burak’ın olduğu dönemlerdir. Hangi dönemler? İşte içerde kumar partilerinin olduğu dönemler, birbirlerinin ağzına silah sokulduğu dönemler, prim pazarlıklarının yapıldığı dönemler. Bunun adı kıskançlık, edepsizlikten başka bir şey değildir! Sanane ya sanane! Mesut napsaydı senin gibi sürekli formaları mı öpseydi şak şuk şak şuk?