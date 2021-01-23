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POLİTİKA

İYİ Partili Başkan, sokağa çıkma kısıtlamasında alem yaptı

AYDIN'ın İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya, sokağa çıkma kısıtlamasında kalabalık bir grupla maske ve sosyal mesafe kuralına uymayarak, yaptığı doğum günü partisi tepki çekti.

İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya, kısıtlama saatlerinde 54'üncü yaş gününü kendisine ait deve çiftliğinde arkadaşlarıyla kutladı. Sazlı- sözlü kutlama, doğum gününe katılanlardan birinin sosyal medya hesabından canlı yayınlandı.

Görüntüleri izleyenler, pandemiye rağmen maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmediğini, ayrıca doğum gününün kısıtlama saatlerinde gerçekleştiğine dikkat çekerek, tepki gösterdi.

Bazı kullanıcılar ise İYİ Partili Meclis Üyesi Muammer Öztürk'ün geçen hafta koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

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