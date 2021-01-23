Cristiano Ronaldo, Merih Demiral'ı dans ettirmeye çalıştı

İtalya Süper Kupa finalinde Juventus, Napoli'yi 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu. Ronaldo maçın ardından sevinç yaşadığı video ortaya çıkarken, Merih Demiral'ı dans ettirmeye çalıştı. Ronaldo'nun, Demiral'a "Haydi Turko" diye seslenmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan takımını 1-0 öne geçiren Ronaldo'yu tarihin en golcü oyuncusu yapmıştı. Portekizli gol sayısını 760 yaptı ve Josef Bican'ı (759) geçerek tarihin en golcü oyuncusu unvanını ele geçirmişti. Ronaldo ayrıca, Juventus ile çıktığı son 32 resmi maçında 32. gole imza atmıştı.