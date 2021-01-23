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POLİTİKA

İYİ Parti kurmayı Bahadır Erdem'in Selahattin Demirtaş çıkışı olay oldu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in katıldığı bir televizyon programında "Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması lazım" açıklaması tartışmalara yol açtı.

AİHM’in, ‘Demirtaş derhal serbest bırakılmalı’ kararı tartışılmaya devam ediyor. Haber Global ekranlarında Selahattin Demirtaş'ın yargılanma süreci konuşuldu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, ile gazeteci Zafer Şahin arasında Demirtaş tartışması yaşandı. Erdem "İsterse HDP'nin eski bilmem nesi olsun. İster o olsun ister bu olsun. Ben hukukçu olarak diyorum ki AİHM bir karar verdiyse sözleşmede hükmünüz varsa siz ona uyarsınız. Evet serbest bırakılması lazım çünkü sözleşme bunu söylüyor" dedi. 

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