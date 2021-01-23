İYİ Parti kurmayı Bahadır Erdem'in Selahattin Demirtaş çıkışı olay oldu

AİHM’in, ‘Demirtaş derhal serbest bırakılmalı’ kararı tartışılmaya devam ediyor. Haber Global ekranlarında Selahattin Demirtaş'ın yargılanma süreci konuşuldu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, ile gazeteci Zafer Şahin arasında Demirtaş tartışması yaşandı. Erdem "İsterse HDP'nin eski bilmem nesi olsun. İster o olsun ister bu olsun. Ben hukukçu olarak diyorum ki AİHM bir karar verdiyse sözleşmede hükmünüz varsa siz ona uyarsınız. Evet serbest bırakılması lazım çünkü sözleşme bunu söylüyor" dedi.