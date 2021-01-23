Yengeç 25-31 Ocak haftalık burç yorumları Dolunay'ın etkileri!

Yengeç burcu 25-31 Ocak haftalık burç yorumları Ay İkizler burcunda başlıyor. Çarşamba öğlen Ay Pluto karşıtlığı olacak bu sizi gerilimlere sürükleyebilir. Yengeç haftalık burç yorumlarına göre, perşembe günü ise Dolunay gerçekleşecek. İşte 25-31 Ocak Yengeç haftalık burç yorumlarının detayları...

Yükselen Yengeçler pazartesi günü Ay İkizler burcunda demek ki biraz iç dünyanızdasınız, kuruntulusunuz bu dikkat çekiyor. Salı itibari ile Ay Yengeç burcuna geçecek ve artık duygularınızı anlatmak istiyorsunuz, ilişkilerde kendinizi göstermek istiyorsunuz. Çarşamba öğleden sonra Ay Pluto karşıtlığı var ikili ilişkilerde gerilim kendinizi bastırılmış gibi hissetme söz konusu olabilir. 28 Ocak itibari ile Ay Aslan burcuna girecek orada da bir Aslan Dolunay'ı gerçekleşecek finansal konularda bir netleşme yaşayacaksınız.