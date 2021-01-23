Aslan haftalık burç yorumları 25-31 Ocak zor bir hafta olacak!

Uygur Gür, 25-31 Ocak Aslan burcu haftalık yorumlarıyla internethaber.com'da. Bu hafta Aslan burcunu neler bekliyor sorusunun yanıtın veren Hande Kazanova, Aslan burçları için çarşamba gününe dikkat diyor. Zira çarşamba günü Aslan burçlarını Ay Pluto karşıtlığından h etkilenecek. İşte bu hafta Aslan burcunu aşk, para, kariyer alanında bekleyenlerin detayları...

Yükselen Aslanlar pazartesi günü Ay İkizler burcunda arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz, sosyalleşebilirsiniz, iş hayatınız varsa o gün kariyer çevrelerinde dikkat çekebilirsiniz. Salı günü itibari ile Ay Yengeç burcuna girecek biraz kendinizi kapatmaya başlayacaksınız daha duygusal, içe dönük ve kuruntulu bir ruh haline girmeye başlıyorsunuz. Çarşamba öğleden sonra Ay Pluto karşıtlığı olacak bu sizi zihinsel olarak zorlayacak çok takıntılı olabilirsiniz, bir şeylere çok üzülüyor olabilirsiniz lütfen çarşamba öğleden sonra kendinize vakit ayırın sakin olun!