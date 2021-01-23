Patlıcanlı tost nasıl yapılır bu lezzete bayılacaksınız!

Tost demek iki ekmeğin arasına sıkıştırılan bir kaşar peynirden ibaret olmamalı bizce. O hali de enfes oluyor, orası ayrı ama kendisi öyle malzemelerle çeşitlendirilebilir ki yeri geldiğinde akşam yemeği olarak dahi değerlendirilebilir. Akşam vaktiniz yoksa tost yapmak hem çok pratik hem de çok lezzetli bir hale dönüşebiliyor. Bu gün sizler için çok seveceğinizi düşündüğümüz bir tost tarifimiz var patlıcanlı tost! Patlıcanlı tost tarifi hem farklı hem de çok leziz. O zaman sizi mutfağa alalım. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

Patlıcan, sıvı yağ, kırmızı biber, tuz, sarımsak, domates salçası, fesleğen, tost ekmeği, çeçil peyniri.

https://www.youtube.com/watch?v=GopBk_L0rU4&feature=youtu.be