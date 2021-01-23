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Terazi 25-31 Ocak haftalık burç yorumları kariyer konuları ön planda!

Terazi haftalık burç yorumu 25-31 Ocak haftası için Uygur Gür'ün astroloji öngörüleri ile sizler için. Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

25-31 Ocak Terazi burcu haftalık yorumları internethaber.com'da. Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor, Terazi burcu haftalık yorumları aşk kariyer para konularında neler getirecek? Uygur Gür Terazi burcu haftalık yorumları 25-31 Ocak haftası için önemli günleri ve astrolojik etkisi olay olayların detaylarını anlattı. İşte bu hafta Terazileri bekleyen astrolojik gelişmeler...

Yükselen Teraziler pazartesi günü Ay İkizler burcunda maneviyatınız ön planda, hayata bakış açınız, yaşamı sorgulama biçiminiz bunlar dikkat çekiyor bazılarınızın özelinde eğitim konuları varsa o eğitim konuları ön plana çıkabilir. Salı itibari ile Ay Yengeç burcuna giriyor ve artık kariyer konuları çok dikkat çekmeye başlıyor üstlerinizle olan ilişkiler, kariyer planlarınız aynı zamanda aileyle ortak gündemleriniz de olabilir. Çarşamba gününe dikkat edin öğleden sonra Ay Pluto karşıtlığı var o biraz can sıkıcı duygusal olarak kendinizi bastırılmış hissedebilirsiniz!

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