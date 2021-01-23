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Fırında patates bombası nasıl yapılır lezzet harikası!

Bu gün sizler için hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle çok beğeneceğiniz bir tarifimiz var patates bombası! İşte sizler için tarifi...

Dışı çıtır, patates, içi ise nefis sucuk ve kaşarla dolu! Dilerseniz sucuk ve kaşar yerine başka bir şey ekleyerek de bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Hatta bir çılgınlık yapıp kızartabilirsiniz bile! Yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz, farklı baharatlar ile tatlandırabileceğiniz bu müthiş tarifin malzeme listesi ve yapılışını sizler için bıraktık tadını çıkarmanız dileğiyle, şimdiden afiyet olsun!

Malzemeler;

5 tane büyük boy patates, 2-3 adet yumurta, 1 parmak sucuk, 100 gr kaşar, tuz.

https://www.youtube.com/watch?v=iPHS6uujcrE&feature=youtu.be

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