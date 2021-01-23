Fırında patates bombası nasıl yapılır lezzet harikası!

Dışı çıtır, patates, içi ise nefis sucuk ve kaşarla dolu! Dilerseniz sucuk ve kaşar yerine başka bir şey ekleyerek de bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Hatta bir çılgınlık yapıp kızartabilirsiniz bile! Yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz, farklı baharatlar ile tatlandırabileceğiniz bu müthiş tarifin malzeme listesi ve yapılışını sizler için bıraktık tadını çıkarmanız dileğiyle, şimdiden afiyet olsun!

Malzemeler;

5 tane büyük boy patates, 2-3 adet yumurta, 1 parmak sucuk, 100 gr kaşar, tuz.

https://www.youtube.com/watch?v=iPHS6uujcrE&feature=youtu.be