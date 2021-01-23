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Cristiano Ronaldo kupa sevincini Merih Demiral'la yaşadı: Haydi Turko!

İTALYA'da Süper Kupanın sahibi olan Juventus'ta Cristiano Ronaldo, milli futbolcu Merih Demiral'ı "Haydi Turko" diyerek dansa davet etti.

İtalya Süper Kupası'nda Napoli'yi 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan Juventus'un maç sonu sevinç görüntüleri ortaya çıktı.

Sosyal medyada yer alan bir videoda Cristiano Ronaldo'nun Merih Demiral'a "Haydi Turko" diye seslenmesi ve onu dans ettirmeye çalışması dikkatlerden kaçmadı. İşte o görüntüler...

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