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Ordu'da 59 gündür kayıptı! Emekli astsubay cesedi parçalanmış halde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı

ORDU'da 59 gündür kayıp olarak aranan emekli astsubay Remzi Bayazıt'ın (58) cansız bedeni dere kenarında yabani hayvanlar tarafından parçalanmış halde bulundu. Soruşturma sürüyor.

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Altınordu ilçesine bağlı Gökömer Mahallesi’ndeki Zabtiye Deresi kenarında 4 Ekim'de terk edilmiş halde otomobili gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, otomobilin emekli astsubay Remzi Bayazıt’a ait olduğunu belirledi. Ailesine haber verilen emekli asker için arama çalışması başlatıldı. Jandarmaya ait iz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalardan herhangi bir sonuç alınamadı.

Jandarma ve mahalleli tarafından aranan emekli astsubayın, yaklaşık 2 ay sonra arabasının bulunduğu yerden yaklaşık 1 kilometre aşağıda Gökömer ve Şenocak mahallelerinin birleştiği dere yatağının sınırında cansız bedeni bulundu. Sudan çıkartılan Bayazıt'ın cesedinin, yabani hayvanlar tarafından parçalandığı belirtildi. Bayazıt'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Eşiyle tartışmış

Bu arada olay sonrası yapılan araştırmada, Bayazıt'ın kaybolmadan önce eşi ile tartıştığı ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.

'Öldürülmüş olabileceğini düşünüyoruz"

Remzi Bayazıt’ın hemşire olan kız kardeşi Kudret Odabaşı, ağabeyinin cinayete kurban gitmiş olabileceğini düşündüklerini belirterek, "Ben ağabeyimle telefonla konuştum. Canının sıkıldığı bir şey yoktu. Biz bu nedenle öldürülmüş olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

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