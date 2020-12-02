Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher Formula 1'de

Formula 1'de Haas takımı, Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher ile anlaştığını açıkladı.

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Formula 1'de Haas takımı, Alman pilotla anlaştığını duyurdu. Mick Schumacher, sezonun son yarışı Abu Dhabi Grand Prix'sinde antrenman turlarına da çıkacak.

Hali hazırda Formula 2'de yarışan Mick Schumacher, sezonun son yarışı öncesi klasman lideri. 21 yaşındaki pilot, 7 kez dünya şampiyonu Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in oğlu.

Haas, daha önce yine Formula 2'den Nikita Mazepin ile sözleşme imzalamıştı. Böylece Haas'ın gelecek sezonki kadrosu belli oldu.

Romain Grosjean ve Kevin Magnussen ile ise yollar sezon sonunda ayrılacak.