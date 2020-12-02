Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım! Hande Sümertaş'a tepkiler çığ gibi

Yukatel Denizlispor'un 2006 yılında Fenerbahçe'nin kaçan şampiyonluğunu hatırlatan bir video paylaşınca sarı-lacivertliler, yayıncı kuruluşta görev alan Hande Sümertaş'ın istifasını istedi.

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Süper Lig'de hafta sonu oynanacak olan Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçı öncesi Ege temsilcisinin Twitter hesabından 2006 yılına ait paylaşılan video sarı-lacivertlileri çıldırttı.

Yukatel Denizlispor'un Twitter hesabından Fenerbahçe'nin 2006 yılında Denizli'de kaçırdığın şampiyonluk maçının görüntüleri paylaşıldı. Normal şartlarda yayıncı kuruluş, telif hakları dolayısıyla buna benzer durumlarda videoların paylaşılmasından rahatsız. Ancak eski adıyla LİG TV şimdiki adıyla beinSPORTS olan kanalın logosundaki değişkilik dikkatlerden kaçmadı.

"Hatırla" notu düşüldü

Denizlispor resmi hesabından yapılan paylaşımda, 2005-2006 sezonunda 1-1 berabere biten ve Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybettiği maçın görüntüleri paylaşılıp "Hatırla" notu düşüldü. Şampiyonluğu son maça taşıyan sarı lacivertliler, saha olaylarının damga vurduğu ve 16 dakika uzayan maçta Denizlispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırmıştı.

Tepki sonrası video silindi

Yani video yeni logosuyla birlikte servis edilmiş. Fenerbahçe taraftarının tepkisinin ardından Denizlispor'un Twitter hesabından paylaşılan video silindi. Fenerbahçelilere göre; Hande Sümertaş, bu videoyu gizlice servis etti.

Twitter'da gündem oldu

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un medya hakları direktörlüğü olarak görev yapan ve bir dönem Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını üstlenen Hande Sümertaş için istifa çağrıları yapıldı. Fenerbahçeli taraftarlar Twitter'da #GideceksinHandeSümertaş etiketi açarak yayıncı kuruluşa gereğinin yapılmasını istedi.

Henüz açıklama yapılmadı

Hande Sümertaş'tan konuyla ilgili bir açıklama gelmezken yayıncı kuruluşun nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.

Hande Sümertaş kimdir? Sümertaş, 1977 yılında dünyaya geldi. İstanbullu olan Hande Sümertaş, uzun yıllar Fatih Terim'in ekibinde görev aldı. Öğrenim hayatını ABD'de tamamladı, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Spor Yönetiliği programına katıldı. FIFA'ya bağlı olan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nde (CIES) de eğitim gören Hande Sümertaş, Terim'in ekibinde yer alan önemli isimlerin başında geliyordu. Hande Sümertaş, Galatasaray'da görevdeyken istifa edip beIN SPORTS'un medya hakları direktörlüğü görevine getirilmişti.

İşte Fenerbahçelilerin paylaşımları...









