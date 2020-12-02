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HABER /  POLİTİKA

NATO’da kritik 'Türkiye' raporu! Ayrı bir bölüm ayırdılar

Reuters'a konuşan üst düzey NATO kaynakları, 2021'de NATO liderlerine ve üye ülkelere sunulacak raporun hazırlık aşamasında olduğunu aktardı. Raporda Türkiye için ayrı bir bölüm olduğu belirtiliyor.

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Bu yılın ortalarında Türkiye ile gerilim yaşayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşmiştir” sözleri sonrasında kritik bir rapor hazırlandığı ortaya çıktı. NATO üyesi ülkelere ve liderlere gelecek yıl sunulacak ve NATO’nun reformları gözden geçirmesinin tavsiye edildiği raporda Türkiye ve Macaristan gibi ülkeler için de ayrı bir bölüm olacağı kaydedildi.

Ele alınacak konular

Raporda NATO’nun sadece Rusya’ya karşı bir savunma stratejisi geliştirmemesi gerektiği aksine gelecekte yaşanabilecek salgın hastalıklar, iklim değişikliği ve terörizm gibi konuların yanı sıra Çin’e de odaklanılması gerektiği değinilecek.

67 sayfalık rapor

NATO Dışişleri Bakanları’na sunulan 67 sayfalık raporda, NATO’nun dünya düzeni için daha geniş bir rol üstlenmesi gerektiği belirtilirken, “NATO, stratejik ortamın taleplerini en iyi şekilde değerlendirmeli” yorumu yapıldı.

"İki sistematik düşman var"

Belgede, “Soğuk Savaşı döneminde NATO tek bir büyük tehditle karşılaşırken bugün iki sistematik düşman var ve bunların yanı sıra terörizm ve Güney’de (Çin ve Rusya) istikrarsızlık bulunuyor” ifadesi kullanıldı.

Türkiye’nin vetosu kalkacak mı?

Gelecek yıl NATO liderlerine sunulacak raporda ayrıca NATO müttefiki ülkelerin kendi aralarında yaşadıkları gerilime de değinildiği belirtildi. Reuters haber ajansı belgede isim vermeden Türkiye ve Macaristan’ın gündeme getirileceğini aktarırken, “Fransa ve ABD, Türkiye’nin Libya ve Suriye’deki NATO önceliklerini göz ardı ettiğini düşünüyor. Ankara’nın Rusya’dan savunma sistemi satın alması da NATO’yu bölen bir konu” yorumunu yaptı.

Önerilerinin bir bağlayıcılığı olmayan bu raporda Macaristan ve Türkiye gibi ülkelerin veto mekanizmasının da kaldırılması için bir yol bulunması öneriliyor. Bu iki ülkenin de sırasıyla Ukrayna ve İsrail’le ilgili aldığı kararların tartışma yarattığı belirtildi.

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