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Sivasspor-Villareal maçında Hırvat hakem düdük çalacak

İhlas Haber Ajansı

Temsilcimiz Sivasspor'un UEFA turnuvasında Villarreal ile kozlarını paylaşacağı mücadeleyi Duje Strukan yönetecek.

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Sivasspor’un, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda İspanya temsilcisi Villarreal ile oynayacağı karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu’ndan Duje Strukan’ın yöneteceği açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında Sivasspor, yarın akşam İspanya temsilcisi Villarreal ile karşılaşacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak mücadelede Hırvat hakem Duje Strukan düdük çalacak.

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Strukan’ın yardımcılıklarını Goran Perica ve Alen Jaksic yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marin Vidulin olacak. Öte yandan Sivasspor - Villarreal mücadelesi beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak.

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