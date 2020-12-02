Mesai saatleri Ankara'da değişti yeni mesai genelgesi yayınlandı

Koronavirüs vakalarının hızla artmasının ardından yeni tedbirler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından halka açıklandı. Yeni yasaklarla birlikte kamuda çalışan memurların da mesai saatleri değişti. Artık memurlar 10.00-16.00 arasında çalılacak. İstanbul ve Ankara'da memur çalışma saatleri güncellendi.

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ANKARA'da yeni koronavirüs yasakları ve kısıtlamaları 1 Aralık'tan itibaren uygulamaya kondu. Birçok alanda kısıtlama yaşanırken mesai saatlerine de yeni ayar geldi. İstanbul ve Ankara'daki memurların mesai saatleri güncellendi. Buna göre kamu çalışanı olan memurlar saat 10.00-16.00 arasında hizmet verecek. 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personelin idari izinli sayılarak evden bunların dışındaki diğer personelin ise, haftalık olarak dönüşümlü çalışacağını bildirdi.

Yeni koronavirüs tedbirleri son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yeni koronavirüs önlemleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesai saatleri hakkındaki açıklamasının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, yeni mesai saatlerini paylaştı. Yeni mesai saatleri 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacak.

Kamuda yeni mesai saatleri: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, yeni mesai saatlerini paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul’da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla;

2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri:

10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır.

Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır."

Resmi yazı kurumlara gönderildi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu çalışanlarının mesai saatlerinin 2 Aralık'tan itibaren 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesinin uygun görüldüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildi.

Kovid-19 salgınının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla salgınla mücadele ve etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetlerin zafiyete uğratılmaması ve kamu hizmetlerinin aksatılmaması şartıyla mesai saatlerinde düzenlemeye gidilebileceği belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"2 Aralık 2020 tarihinde başlamak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatlerinin, merkezde Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, illerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. Salgınla mücadele amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri tarafından gereken önlemlerin alınması hususunda bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim."

İstanbul'da mesai saatleri açıklaması: İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Yerlikaya daha önce mesai saatleriyle ilgili açıklama yapmıştı. .

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da salgına karşı yapılan yeni mesai düzenlemesine göre, 60 yaş ve üstü çalışanlar (idareci pozisyonda olanlar hariç), hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personelin idari izinli sayılarak evden, bunların dışındaki diğer personelin ise, haftalık olarak dönüşümlü çalışacağını bildirdi.

Yerlikaya, koronavirüs salgını ile ilgili yapılan çalışmaların, sanayi sektöründe çalışanlar için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin değerlendirildiği İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Tüm insanlığı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı İstanbul'da büyük bir mücadele verdiklerini belirten Yerlikaya, Sağlık Bakanlığının öncülüğünde, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda yeni önlemler aldıklarını ve almaya devam ettiklerini söyledi.