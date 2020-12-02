Kısa çalışma ödeneği başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği başvurularının e-Devlet üzerinden gerçekleştirileceğini açıkladı.Abone ol
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün yeniden alınmaya başlanan kısa çalışma ödeneğine başvuruların e-Devlet üzerinden gerçekleştirileceğini duyurdu.
Selçuk, başvuruların 'https://www.turkiye.gov.tr/iskur-kisa-calisma-odenegi-basvurusu' adresinden yapılabileceğini bildirdi.
Kısa Çalışma Ödeneği’ne yeniden başvuru almaya başlıyoruz.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) December 2, 2020
Başvuru için 👉🏻 https://t.co/YqHpZoBTNK pic.twitter.com/KJwpUuVFNl