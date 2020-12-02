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Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'den 'ordu satılmıştır' ifadesine sert tepki

CHP milletvekili Ali Mahir Başarır'ın TSK'ya yönelik 'ordu satılmıştır' ifadesi şimşekleri üzerine çekti. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, "Silahlı Kuvvetler için 'satılmıştır' ifadesi hiç hoş olmadı, çok yanlış. İnanıyorum ki hukuk gereğini yerine getirecek." sözleriyle tepki gösterdi.

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Sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşlarının temsilcileri, Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesine destek ziyaretinde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki hukuk gereğini yerine getirecek"

Silahlı Kuvvetler için 'satılmıştır' ifadesi hiç hoş olmadı, çok yanlış. İnanıyorum ki hukuk gereğini yerine getirecek. Hiçbir şekilde moralimiz bozulmamıştır, tam tersine daha azimli olarak görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz.

Orduyu 'satılmış' kelimesiyle yan yana koyması gerçekten akla ziyan bir husus.

"Akla ziyan bir husus"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise "Hangi sebeple olursa olsun birilerinin orduyu özne olarak kullanıp onu 'satılmış' kelimesiyle yan yana koyması gerçekten akla ziyan bir husus." açıklaması yaptı.

Ne olmuştu?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bir televizyon kanalında Sakarya'daki tank-palet fabrikasının Katarlı şirkete verilmesi hakkında, "Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış" ifadelerini kullanmıştı.

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