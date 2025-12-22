Oney 52 Spor lideri durdurdu: Hakem hatalarına rağmen büyük mücadele!

Oney 52 Spor, Bu Hafta Sahasında ligin lideri ve Namağlup ekibi Aybastı Spor’u ağırladı. Sezon boyunca hiç puan kaybı yaşamayan rakibi karşısında ortaya koyduğu mücadeleyle takdir toplayan Oney 52 Spor, hakem hatalarının damga vurduğu karşılaşmada lideri durdurmayı başardı.

Mücadelenin ilk yarısında Aybastı Spor’un bulduğu ilk gol, bariz ofsayt olmasına rağmen hakem tarafından geçerli sayıldı. Bu karar tribünlerde ve saha içinde büyük tepki toplarken, Oney 52 Spor oyuncuları oyundan kopmadı ve ilk yarı bitmeden 1-1 eşitliği sağladı mücadelesini sürdürdü.



İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan turuncu-beyazlılar, rakip kalede baskıyı artırdı. Maçın son bölümleri adeta nefesleri kesti. Oney 52 Spor’un lehine verilmesi gereken net bir penaltı ve nizami bir golün iptal edilmesi, karşılaşmaya hakem hatalarının damga vurmasına neden oldu.



Tüm bu olumsuzluklara rağmen pes etmeyen Oney 52 Spor, mücadelesinin karşılığını son dakikalarda aldı. Ömer Keskin ve Emre Şimşek’in golleriyle skoru 2-2’ye getiren temsilcimiz, puan kayıpsız ilerleyen lider Aybastı Spor’a bu sezon ilk duraklamasını yaşattı.



Derbi maçlardaki yenilmezlik serisini sürdüren Oney 52 Spor, ortaya koyduğu oyun ve mücadeleyle liderlik hedefinden vazgeçmediğini bir kez daha gösterdi. Hakem hatalarına rağmen sahada karakter koyan turuncu-beyazlılar, ligdeki iddiasını güçlü bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.



İLK 11

Mahmut Esat Köse

Emirhan Tecir

Abdullah Elkin

Atakan Koç

Emirhan Yaprak

Adnan Dönmez

Yunus Emre Erdem

Ömer Keskin

Metehan Altunok

Samet Hasan Yıldıran

Emre Şimşek

Yedekler

Deniz Ekiz

Melih Arda Kömür

Zafer Kargolu

Abdulrahman Kışla

Timur Elma

Yalın Çayır

Enes Türk

Devran Çakmak

Emrah Öztürk

Abdussamet uslurak

Yağızhan Doğan

Teknik Heyet

Soner Güleç, Özcan Yurttaş

Yönetim

Gökhan Gökmen, Davut Çiçek, Mehmet Okuyan, Musa Çiçek, Ahmet Yılmaz, Adem Çiçek, Merve Gökmen, Av. Gürsoy Akın, Murat Furtul, Akın Bilal Şahin