Oney 52 Spor lideri durdurdu: Hakem hatalarına rağmen büyük mücadele!

Oney 52 Spor, Bu Hafta Sahasında ligin lideri ve Namağlup ekibi Aybastı Spor'u ağırladı. Sezon boyunca hiç puan kaybı yaşamayan rakibi karşısında ortaya koyduğu mücadeleyle takdir toplayan Oney 52 Spor, hakem hatalarının damga vurduğu karşılaşmada lideri durdurmayı başardı.
Mücadelenin ilk yarısında Aybastı Spor’un bulduğu ilk gol, bariz ofsayt olmasına rağmen hakem tarafından geçerli sayıldı. Bu karar tribünlerde ve saha içinde büyük tepki toplarken, Oney 52 Spor oyuncuları oyundan kopmadı ve ilk yarı bitmeden 1-1 eşitliği sağladı mücadelesini sürdürdü.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan turuncu-beyazlılar, rakip kalede baskıyı artırdı. Maçın son bölümleri adeta nefesleri kesti. Oney 52 Spor’un lehine verilmesi gereken net bir penaltı ve nizami bir golün iptal edilmesi, karşılaşmaya hakem hatalarının damga vurmasına neden oldu.
Tüm bu olumsuzluklara rağmen pes etmeyen Oney 52 Spor, mücadelesinin karşılığını son dakikalarda aldı. Ömer Keskin ve Emre Şimşek’in golleriyle skoru 2-2’ye getiren temsilcimiz, puan kayıpsız ilerleyen lider Aybastı Spor’a bu sezon ilk duraklamasını yaşattı.
Derbi maçlardaki yenilmezlik serisini sürdüren Oney 52 Spor, ortaya koyduğu oyun ve mücadeleyle liderlik hedefinden vazgeçmediğini bir kez daha gösterdi. Hakem hatalarına rağmen sahada karakter koyan turuncu-beyazlılar, ligdeki iddiasını güçlü bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.
İLK 11
Mahmut Esat Köse
Emirhan Tecir
Abdullah Elkin
Atakan Koç
Emirhan Yaprak
Adnan Dönmez
Yunus Emre Erdem
Ömer Keskin
Metehan Altunok
Samet Hasan Yıldıran
Emre Şimşek
Yedekler
Deniz Ekiz
Melih Arda Kömür
Zafer Kargolu
Abdulrahman Kışla
Timur Elma
Yalın Çayır
Enes Türk
Devran Çakmak
Emrah Öztürk
Abdussamet uslurak
Yağızhan Doğan
Teknik Heyet
Soner Güleç, Özcan Yurttaş
Yönetim
Gökhan Gökmen, Davut Çiçek, Mehmet Okuyan, Musa Çiçek, Ahmet Yılmaz, Adem Çiçek, Merve Gökmen, Av. Gürsoy Akın, Murat Furtul, Akın Bilal Şahin