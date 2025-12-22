Bu fabrikadaki maaşlar akıllara durgunluk veriyor! Çalışanlara yüzde yüz artış sağlandı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde faaliyet gösteren bir otomotiv fabrikasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle işçilerin maaşları iki katına çıktı. Zamla birlikte ikramiye ve sosyal hakların da artırılması, yeni yıl öncesi çalışanların yüzünü güldürdü.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde üretim yapan bir otomotiv fabrikasında, Birleşik Metal İş Sendikası ile işveren arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uzlaşmayla tamamlandı. Varılan anlaşma, fabrikada görev yapan çalışanlar açısından dikkat çekici haklar ve kazanımlar getirdi.

YÜZDE 100 ZAMLA NET GELİR 95 BİN TL'YE ULAŞTI

Yapılan anlaşmaya göre, ücret ve ikramiyelerin yanı sıra düzenli ödenen sosyal haklar da hesaba katıldığında işçilerin aylık net geliri 95 bin TL oldu. Yüzde 100'lük zammın ardından ortalama ücret ve ikramiyeler birlikte değerlendirildiğinde ise aylık net kazanç 83 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

SOSYAL HAKLAR GELİRİ YÜKSELTTİ

Sözleşme kapsamında işçilere her ay düzenli olarak ödenen vergi istisnası, yakacak yardımı ve benzeri sosyal ödemeler de toplam gelire eklendi. Bu kalemler sayesinde işçilerin aylık net kazancı önemli ölçüde arttı.

"EMEĞİ GEÇEN TÜM KADROLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Sendikanın konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Burada toplu sözleşmemiz üyelerimizin kararlı duruşu, onayı ve çok yüksek oranda memnuniyeti ile imzalandı. Bu sayede; Tüm ücret ve sosyal hakların net olarak ödendiği fabrikada ücret ve ikramiye birlikte ortalama 83 bin net, her ay düzenli olarak ödenen vergi istisnası, yakacak vb. ödemeler eklendiğinde 95 bin net olarak hayata geçmiş oldu. Başta üyelerimiz olmak üzere emeği geçen tüm kadrolarımıza teşekkür ediyoruz"