Önder Karaveli: Kazanmaya yetecek bir oyundu

Gaziantep galibiyetinin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, "Harika bir oyun değildi ama rakipten iyi ve kazanmaya yetecek bir oyundu." ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli açıklamalarda bulundu.

Taraftarların hazırladığı 'Seni seviyoruz Önder Karaveli' pankartı hakkında Önder Karaveli, "Pankartı biraz önce televizyondan gördüm. İyi hissettirdi. Hazırlayanlara teşekkür ediyorum.” dedi

Önder Karaveli açıklamalarında, “Batshuayi'nin golü, tam bir santrfor golüydü. Dönen topa, ayağı kilitli... Batshuayi'nin atmasına ve onun golüyle kazanmamıza çok sevindim. İhtiyacı vardı ve takım arkadaşları da çok sevindiler.

"Harika değildi ama kazanmaya yetecek bir oyundu"

Harika bir oyun değildi ama rakipten iyi ve kazanmaya yetecek bir oyundu. Tam bir takım galibiyetiydi bence bu.

Atiba ve Alex, antrenmanlara başladılar. Fiziksel olarak tam hazır olmadıkları için kadroda düşünmedik. Montero'nun da cezası bitiyor, o da katılacak. Kadromuzun sayısı biraz daha yükseldi, rotasyon şansımız daha yüksek." ifadelerini kullandı.