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Dışişleri Bakanlığından Irak'taki saldırılara kınama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dışişleri Bakanlığından Irak'taki saldırılara kınama

Dışişleri Bakanlığından Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, "Komşumuz Irak'taki hükümet kurma çalışmalarının uzlaşı temelinde zamanlıca sonuçlanması ülkede kalıcı huzur ve istikrarın temini bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu kritik süreçte ilgili tüm taraflara itidal tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Dışişleri Bakanlığının açıklamasında Irak'ın başkenti Bağdat'ta muhtelif siyasi parti temsilciliklerini ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırıların endişeyle karşılandığı ve kınandığı belirtildi.

Saldırılarda yaralananlara acil şifalar dilenen açıklamada, "Komşumuz Irak'taki hükümet kurma çalışmalarının uzlaşı temelinde zamanlıca sonuçlanması ülkede kalıcı huzur ve istikrarın temini bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu kritik süreçte ilgili tüm taraflara itidal tavsiye ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin Irak'ta kalıcı güvenlik ve istikrar tesisine yönelik kuvvetli desteğini sürdüreceğinin altı çizildi.

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