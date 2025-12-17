Omuz ağrısıyla gitti akciğer kanserini immünoterapiyle yendi...

Sıradan bir omuz ağrısı sanılan şikâyet, 43 yaşındaki Hakan Aydın’ın hayatını tamamen değiştirdi. Akciğer kanseri teşhisiyle sarsılan ancak pes etmeyen Aydın, aradığı şifayı Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi’nde buldu. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Sakin’in uyguladığı immünoterapi tedavisiyle kanseri tam yanıtla yenen Aydın, “Doktorum bana ilaçtan çok moral verdi” dedi

Omzunda başlayan ağrı, 43 yaşındaki Hakan Aydın için sıradan bir yorgunluk belirtisi gibi görünmüştü. Günler geçti, şikâyetleri arttı ve en sonunda hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde akciğer kanseri teşhisi konuldu. Hastalıkla ilgili en iyi tedavi yöntemini araştırırken birçok merkez dolaştı ancak hiçbir sonuç alamadı. Sonunda Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Sakin ile tanıştı ve süreç o noktadan sonra tamamen değişti. Prof. Dr. Sakin tedavi sürecini, Aydın ise yaşadığı mutluluğu anlattı.

GENÇ YAŞTA AKCİĞER KANSERİ ARTIYOR

Gençlerde artan sigara tüketimi ve elektronik sigara kullanımının riskleri büyüttüğünü vurgulayan Prof. Dr. Sakin, “Artık 35–40 yaş grubunda da akciğer kanseri vakalarını çok daha sık görmeye başladık. Bunun temel sebebi sigara içme yaşının düşmesi ve elektronik sigaranın gençler arasında yaygınlaşmasıdır” dedi. Akciğer kanserinde son yıllarda önemli bir ilerleme kaydedildiğini belirten Prof. Dr. Sakin, “Kemoterapi, immünoterapiler, akıllı ilaçlar ve hedefe yönelik ilaçlar elimizdeki en güncel yöntemler. İmmünoterapi özellikle uzun süreli yanıt sağlaması ve düşük yan etki profili ile önemli bir avantaj sunuyor” diye konuştu.

ZORLU SÜRECİ BAŞARIYLA ATLATTI

Hastanın omuz ağrısı nedeniyle başlayan sürecin kısa sürede akciğer kanseri tanısına dönüştüğünü belirten Prof. Dr. Sakin, “Hastamız, yoğun sigara öyküsü olan genç bir hasta. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanısıyla bize geldiğinde hastalık ameliyat edilemeyecek düzeyde, lokal ileri evredeydi. Kemoradyoterapi planladık ve iyi bir tedavi yanıtı aldık. Ardından yakın takibe aldık. Ancak sigara geçmişi olan bu grupta olduğu gibi nüks gelişti” dedi. Prof. Dr. Sakin, Nüks döneminde yapılan genetik testlerin hastanın immünoterapiye yüksek duyarlılık gösterdiğini ortaya koyduğunu belirten Sakin, tedavi kararını hızlıca aldıklarını söyleyerek, “Yaklaşık bir buçuk yıldır immünoterapi alıyor ve son PET dahil tüm tetkiklerinde tam yanıt devam ediyor. Hastamız düzenli kontrollerini aksatmadı, bu tedavinin başarısında düzenli takip çok kritik” diye konuştu.

“MORALİMLE, İNANCIMLA VE DOKTORUM SAYESİNDE ATLATTIM”

Tanı konulduğu günden bu yana yaşadıklarını anlatan 43 yaşındaki Hakan Aydın, “Süreç omzumdaki ağrıyla başladı. Araştırdım, en iyi nerede tedavi olabilirim diye çok düşündüm. Farklı bir hastaneye gittim ama istediğimi bulamadım. Sonra Abdullah hocamızla tanıştım. Bana hem tıbben hem insani olarak çok destek oldu. Çoğu kişi psikolojik destek almam gerektiğini söyledi ama ihtiyacım olmadı. Çünkü Abdullah hocamız bana bir doktor gibi değil, bir ağabey gibi yaklaştı. Moralimin tedavinin önemli bir parçası olduğunu hep söyledi. Bu süreçte en büyük desteği ondan gördüm” şeklinde konuştu.