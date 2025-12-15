BIST 11.454
"Eşime neden baktın" dedi öldürüldü! Zonguldak'ta korkunç cinayet kamerada

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Zonguldak'ın Murat Yangun (28) "Eşime neden baktın" dediği Cem Çakı (51) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi'nde, dün tekel bayi önünde Cem Çakı (51) ile "Eşime neden baktın" diyen Murat Yangun (28) arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmada Yangun, Çakı tarafından bıçaklandı. Genç adam yaralı halde kendi imkanlarıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Akciğer sönmesi nedeniyle entübe edilen Yangun, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı C.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

4 ay önce evlenmişti

Öte yandan Yangun'un 4 ay önce evlendiği öğrenildi. Bugün öğle vakti Taşbaca Camisi'nde cenaze namazı kılınan Yangun, aile mezarlığında toprağa verildi.

Bıçaklı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Görüntüde, taraflar arasında tartışma çıkması, Yangun'un bıçaklanması, olay yerindeki kişilerin kavgayı ayırmaya çalışması ve daha sonra Yangun'un kendi imkanlarıyla araca binip hastaneye gitmesi yer alıyor.

