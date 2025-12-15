Vefat eden Gülşah Durbay'ın Deniz Zeyrek ile sevinç anları sosyal medyada gündem oldu
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde vefat etti. Vefat haberinin ardından, yakın zamanda hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile seçim gecesinden kalan sevinç anları sosyal medyada gündem oldu.
