BIST 11.399
DOLAR 42,70
EURO 50,12
ALTIN 5.954,51
GÜNCEL

Vefat eden Gülşah Durbay'ın Deniz Zeyrek ile sevinç anları sosyal medyada gündem oldu

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde vefat etti. Vefat haberinin ardından, yakın zamanda hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile seçim gecesinden kalan sevinç anları sosyal medyada gündem oldu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 37 yaşında hayatını kaybetti.

Vefat haberinin ardından, yine yakın zamanda hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile seçim gecesinden kalan sevinç anları ise sosyal medyada dolaşıma girdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mehmet Akif Ersoy'un babası Nadir Ersoy'dan videolu mesaj
Mehmet Akif Ersoy'un babası Nadir Ersoy'dan videolu mesaj
CHP'nin 'mülakat' itirazlarına Yusuf Tekin'den tokat gibi cevap
CHP'nin 'mülakat' itirazlarına Yusuf Tekin'den tokat gibi cevap
Avustralya'daki kanlı saldırı sonrası o manav kahraman ilan edildi
Avustralya'daki kanlı saldırı sonrası o manav kahraman ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençler ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençler ile bir araya geldi
Bayraktar AKINCI milli mühimmatlar ile hedefi tam isabet böyle vurdu
Bayraktar AKINCI milli mühimmatlar ile hedefi tam isabet böyle vurdu
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Bondi Plajı'nda sivil saldırgana müdahale etti: İşte o anlar
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Bondi Plajı'nda sivil saldırgana müdahale etti: İşte o anlar
Ümraniye'de trafikte makas atıp trafiği tehlikeye atan o sürücü yakalandı
Ümraniye'de trafikte makas atıp trafiği tehlikeye atan o sürücü yakalandı
Bursa'da kamyonete çarpan elektrikli skuterin sürücüsü öldü o anlar güvenlik kamerasında
Bursa'da kamyonete çarpan elektrikli skuterin sürücüsü öldü o anlar güvenlik kamerasında
Avustralya'da Bondi Plajı'nda silahlı saldırı! Yaralılar var
Avustralya'da Bondi Plajı'nda silahlı saldırı! Yaralılar var
CHP lideri Özgür Özel, Ufuk Çakır ile yollarını neden ayırdıklarını açıkladı
CHP lideri Özgür Özel, Ufuk Çakır ile yollarını neden ayırdıklarını açıkladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Aileme ödeyemeyeceğim kadar borçluyum
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Aileme ödeyemeyeceğim kadar borçluyum
Bakan Kurum'dan "Yerinde Dönüşüm Projesi"yle yapımı tamamlanan sosyal konutlara ilişkin paylaşım
Bakan Kurum'dan "Yerinde Dönüşüm Projesi"yle yapımı tamamlanan sosyal konutlara ilişkin paylaşım