BIST 11.311
DOLAR 42,69
EURO 50,16
ALTIN 5.902,25
GÜNCEL

Ümraniye'de trafikte makas atıp trafiği tehlikeye atan o sürücü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından ilçede makas atıp, tehlikeli şekilde art arda şerit değiştirerek trafik güvenliğini hiçe sayan sürücü M.E.A'nın yakalandığını belirtti.

Paylaşımında sürücünün trafikteki görüntülerine de yer veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Mevcut kanuna göre makas atan araç sürücüsüne sadece idari para cezası uygulanıyor. Ehliyeti cebinde kalıyor ve aracını kullanabiliyordu. Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi? Artık caydırıcı cezalar geliyor. Yeni Trafik Kanunu teklifine göre, makas atan sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Trafiğin güvenliğini tehlikeye atan, makas atarak can güvenliğimizi hiçe sayan bu sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bursa'da kamyonete çarpan elektrikli skuterin sürücüsü öldü o anlar güvenlik kamerasında
Bursa'da kamyonete çarpan elektrikli skuterin sürücüsü öldü o anlar güvenlik kamerasında
Avustralya'da Bondi Plajı'nda silahlı saldırı! Yaralılar var
Avustralya'da Bondi Plajı'nda silahlı saldırı! Yaralılar var
CHP lideri Özgür Özel, Ufuk Çakır ile yollarını neden ayırdıklarını açıkladı
CHP lideri Özgür Özel, Ufuk Çakır ile yollarını neden ayırdıklarını açıkladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Aileme ödeyemeyeceğim kadar borçluyum
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Aileme ödeyemeyeceğim kadar borçluyum
Bakan Kurum'dan "Yerinde Dönüşüm Projesi"yle yapımı tamamlanan sosyal konutlara ilişkin paylaşım
Bakan Kurum'dan "Yerinde Dönüşüm Projesi"yle yapımı tamamlanan sosyal konutlara ilişkin paylaşım
Fuat Uğur’dan Dilek İmamoğlu’na yanıt: Utanması gerekenler biz değiliz
Fuat Uğur’dan Dilek İmamoğlu’na yanıt: Utanması gerekenler biz değiliz
Özgür Özel'den canlı yayında 'Ekrem Erdoğan' gafı
Özgür Özel'den canlı yayında 'Ekrem Erdoğan' gafı
Güllü’nün ölümüyle ilgili çarpıcı gelişme! Cinayeti itiraf etti
Güllü’nün ölümüyle ilgili çarpıcı gelişme! Cinayeti itiraf etti
Türk yük gemisi CENK-T, Ukrayna’da vuruldu
Türk yük gemisi CENK-T, Ukrayna’da vuruldu
TAYFUN Füzesi'nden başarılı yeni test atışı
TAYFUN Füzesi'nden başarılı yeni test atışı
Tanju Özcan umreye gitti! Nevzat Çiçek X üzerinden paylaştı...
Tanju Özcan umreye gitti! Nevzat Çiçek X üzerinden paylaştı...
CNN Türk’te Sinan Burhan ve İsmail Dükel arasında gergin anlar: Hani nerede bedava traktör?
CNN Türk’te Sinan Burhan ve İsmail Dükel arasında gergin anlar: Hani nerede bedava traktör?