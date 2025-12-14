Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençler ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Buluşmaları “Kampüs” programında gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi’nde düzenlenen AK Parti Gençlik Buluşmaları Kampüs Programı’na katıldı. Erdoğan, sıcak bir atmosferde gerçekleşen buluşmada 81 ilden 207 üniversiteden gelen öğrencilerin sorularını cevapladı, onlarla sohbet etti.

27 YIL ÖNCE BURADA BELEDİYE BAŞKANIYDIM, ŞİMDİ CUMHURBAŞKANIYIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katıldığı bir programın yapıldığı tarihi salonda, bu kez Cumhurbaşkanı sıfatıyla gençlerle bir araya geldi ve "Sizlerden sadece cesaret değil, ilham da aldık" dedi.

Konuşmasına gençleri selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin pırıl pırıl yüzlü üniversiteli gençleriyle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Gençlik buluşmaları Türk siyasetine bizim kazandırdığımız, bizimle sembolleşen özgün çalışmalardan biri" ifadelerini kullandı. Daha önce Konya'dan Muğla'ya birçok ilde gençlerle buluştuğunu hatırlatan Erdoğan, bu buluşmaların kendi ufkunu da açtığını belirtti.

Erdoğan, siyasi hayatı boyunca gençlerle birlikte olmaya özel önem verdiğini vurgulayarak, "Hayalini kurduğumuz Türkiye'nin umudu olan siz genç kardeşlerimden sadece cesaret değil, aynı zamanda ilham da aldık. Mesuliyetimizin büyüklüğünü gördükçe başta gençlerimiz olmak üzere seksen altı milyonun esenliği için daha çok çalıştık, daha çok koşturduk" diye konuştu.

27 YIL SONRA AYNI SALONDA

Konuşmasında, buluşmanın gerçekleştiği tarihi binanın hem kendisi hem de Türk siyasi tarihi için önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün çatısı altında bir araya geldiğimiz bu tarihi bina hem şahsımın siyasi hayatında hem de Türk siyasal tarihinde özel bir yere sahip. Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane olarak uzun yıllar hizmet veren bu bina, aynı zamanda gazeteci merhum Mehmet Ali Birand'ın hazırlayıp sunduğu 32. Gün programının çekildiği mekandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydım. 1998 yılında bu salonda rahmetli Birand'ın misafiri olmuş, üniversite öğrencilerinin sorularını cevaplamıştım. 27 yıl sonra bu sefer Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yine aynı mekanda üniversite gençliğiyle birlikteyim."

SİZLERE İNANIYORUM, SİZLERE GÜVENİYORUM

AK Parti gençliğinin önemli bir sorumluluk taşıdığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz onca imkansızlıklara rağmen surda gedik açmayı başardık. Şimdi o gediği büyüterek zaferi kucaklayacak olan sizlersiniz. Sizlere inanıyorum. Sizlere güveniyorum ve bu yolda birlikte emin adımlarla yürümekte kararlıyız. Yirmi birinci yüzyılı Türkiye'nin asrına çevirecek, gemiyi menzile ulaştıracak ve küresel liderliğini kabul ettirecek bir Türkiye'ye ben sizlerle birlikte kavuşacağımıza da inanıyorum. Türkiye'nin gençleri olarak bu milletin geleceğini avuçlarınızda taşıdığınızı lütfen bir an olsun aklınızdan çıkarmayın. Ülkemizin yarınlarına damga vuracak siyasetçiler, ekonomistler, kültür ve sanat insanları, bilim insanları, iş insanları ve her türlü konunun uzmanları unutmayın, sizlerin arasından çıkacak."

İSTİSMARCILARA KARŞI DİKKATLİ OLUN UYARISI

Türkiye'de gençlere yönelik istismarcı bir bakış açısının her zaman var olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençleri bu çevrelere karşı uyardı. Erdoğan, bu zihniyetin 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül darbelerinde gençleri kışkırtarak sokakları ateşe çevirdiğini belirtti.

Gezi olaylarını da hatırlatan Erdoğan, "Bunları Gezi olaylarında ağaç bahanesiyle hükümeti devirmeye çalışırken görürsünüz. Bunları halkın parasını yağmalayan suç örgütlerini yargıdan kaçırma teşebbüslerinde görürsünüz. Bunları şimdi de sosyal medyada farklı maskeler altında provokatörlük yaparken görürsünüz. Gençlerimizden bu istismarcılara, bu millet düşmanlarına karşı dikkatli olmalarını özellikle rica ediyorum. Sakın bunlara aldanmayın." ifadelerini kullandı.