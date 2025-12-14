CHP lideri Özgür Özel, Ufuk Çakır ile yollarını neden ayırdıklarını açıkladı

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından partisinden istifa etmişti. CHP lideri Özgür Özel, Çakır için "TGRT yayınına katıldı, biz de onunla yolları ayırdık." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, ihraç sürecini beklemeden partisinden istifa etmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İlke TV'deki programda Çakır hakkında açıklamalarda bulundu.

"Partiden ayrışıp hala bir yerlerde tartışan, tepişen, bir huzursuzluk yaratan varsa biz o işle meşgul olmayacağız artık" ifadelerini kullanan Özel, Çakır için "TGRT yayınına katıldı, biz de onunla yolları ayırdık." dedi.

Özel, "Bundan sonra bir bütünü tek başına enfekte etmeye çalışan tekil odaklarla da zaman kaybetmeyeceğiz." diye konuştu.