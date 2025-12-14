BIST 11.311
DOLAR 42,69
EURO 50,16
ALTIN 5.902,25
POLİTİKA

CHP lideri Özgür Özel, Ufuk Çakır ile yollarını neden ayırdıklarını açıkladı

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından partisinden istifa etmişti. CHP lideri Özgür Özel, Çakır için "TGRT yayınına katıldı, biz de onunla yolları ayırdık." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, ihraç sürecini beklemeden partisinden istifa etmişti. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İlke TV'deki programda Çakır hakkında açıklamalarda bulundu.

"Partiden ayrışıp hala bir yerlerde tartışan, tepişen, bir huzursuzluk yaratan varsa biz o işle meşgul olmayacağız artık" ifadelerini kullanan Özel, Çakır için "TGRT yayınına katıldı, biz de onunla yolları ayırdık." dedi.

Özel, "Bundan sonra bir bütünü tek başına enfekte etmeye çalışan tekil odaklarla da zaman kaybetmeyeceğiz." diye konuştu. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Aileme ödeyemeyeceğim kadar borçluyum
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Aileme ödeyemeyeceğim kadar borçluyum
Bakan Kurum'dan "Yerinde Dönüşüm Projesi"yle yapımı tamamlanan sosyal konutlara ilişkin paylaşım
Bakan Kurum'dan "Yerinde Dönüşüm Projesi"yle yapımı tamamlanan sosyal konutlara ilişkin paylaşım
Fuat Uğur’dan Dilek İmamoğlu’na yanıt: Utanması gerekenler biz değiliz
Fuat Uğur’dan Dilek İmamoğlu’na yanıt: Utanması gerekenler biz değiliz
Özgür Özel'den canlı yayında 'Ekrem Erdoğan' gafı
Özgür Özel'den canlı yayında 'Ekrem Erdoğan' gafı
Güllü’nün ölümüyle ilgili çarpıcı gelişme! Cinayeti itiraf etti
Güllü’nün ölümüyle ilgili çarpıcı gelişme! Cinayeti itiraf etti
Türk yük gemisi CENK-T, Ukrayna’da vuruldu
Türk yük gemisi CENK-T, Ukrayna’da vuruldu
TAYFUN Füzesi'nden başarılı yeni test atışı
TAYFUN Füzesi'nden başarılı yeni test atışı
Tanju Özcan umreye gitti! Nevzat Çiçek X üzerinden paylaştı...
Tanju Özcan umreye gitti! Nevzat Çiçek X üzerinden paylaştı...
CNN Türk’te Sinan Burhan ve İsmail Dükel arasında gergin anlar: Hani nerede bedava traktör?
CNN Türk’te Sinan Burhan ve İsmail Dükel arasında gergin anlar: Hani nerede bedava traktör?
Mardin'de katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...
Mardin'de katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...
Bakan Yaşar Güler’den Suriye ve PKK için kararlı mesajlar
Bakan Yaşar Güler’den Suriye ve PKK için kararlı mesajlar
Levent Gültekin’den Ersoy hakkında yapılan yorumlara tepki
Levent Gültekin’den Ersoy hakkında yapılan yorumlara tepki