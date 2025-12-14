BIST 11.311
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Bondi Plajı'nda sivil saldırgana müdahale etti: İşte o anlar

Avustralya'nın Sydney şehrindeki Bondi Plajı'nda korkunç bir saldırı gerçekleşti. 2 saldırgan uzun namlulu silahlarla plajdakilere kurşun yağdırdı. Korkunç olayda 12 kişi hayatını kaybetti. Saldırı anında bir sivilin saldırganlardan birine müdahale ettiği anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Avustralya bugün gerçekleştirilen silahlı saldırı ile büyük bir şok yaşadı. Sydney'deki Bondi Plajı'nda 2 kişi silahlı saldırı düzenlerken 12 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 2'si polis 29 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Ölenlerden birinin saldırgan olduğu ifade edildi. Diğer saldırgan ise yaralı olarak yakalandı. 

Saldırı anına dair sosyal medyada birçok video paylaşılırken, bir video çok konuşuldu. Bondi Plajı'nda kaydedilen görüntülerde, bir sivil saldırganlardan birine arkadan müdahale etti.

Görüntülerde sivilin, kısa bir boğuşma sonrasında saldırganın uzun namlulu silahını ele geçirdiği görülüyor. 

