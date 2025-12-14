Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Aileme ödeyemeyeceğim kadar borçluyum

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ailesine vakit ayırıp ayıramadığına ilişkin soruya, "İnsanların sahilde çocuklarıyla el ele tutuşup yürümeleri için birilerinin bunu yapmaması gerekiyor. Vazgeçmesi gerekiyor. Maalesef o noktada kendi aileme ödeyemeyeceğim kadar borçluyum" diyerek yanıt verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TVNET'te Net Bakış Özel programına konuk oldu. Canlı yayında önemli açıklamalar yapan Bakan Fidan, ailesine vakit ayırıp ayıramadığına ilişkin soruya da yanıt verdi.

Bakan Fidan, "Çalıştığım tüm kurumlarda arkadaşlarıma verdiğim tavsiyeyi önce kendime veriyorum. MİT, burası, Silahlı Kuvvetler, diğer kurumlar olsun o kadar özellikli kurumlar ki... Türkiye'de nüfusun ve halkın normal bir hayat yaşaması için birilerinin anormal bir hayat yaşaması gerekiyor. İnsanların sahilde çocuklarıyla el ele tutuşup yürümeleri için birilerinin bunu yapmaması gerekiyor. Vazgeçmesi gerekiyor. Maalesef o noktada kendi aileme ödeyemeyeceğim kadar borçluyum. Onu hiçbir şekilde ödeme şansım yok." ifadelerini kullandı.