BIST 11.311
DOLAR 42,69
EURO 50,16
ALTIN 5.902,25
GÜNCEL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Aileme ödeyemeyeceğim kadar borçluyum

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ailesine vakit ayırıp ayıramadığına ilişkin soruya, "İnsanların sahilde çocuklarıyla el ele tutuşup yürümeleri için birilerinin bunu yapmaması gerekiyor. Vazgeçmesi gerekiyor. Maalesef o noktada kendi aileme ödeyemeyeceğim kadar borçluyum" diyerek yanıt verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TVNET'te Net Bakış Özel programına konuk oldu. Canlı yayında önemli açıklamalar yapan Bakan Fidan, ailesine vakit ayırıp ayıramadığına ilişkin soruya da yanıt verdi.

Bakan Fidan, "Çalıştığım tüm kurumlarda arkadaşlarıma verdiğim tavsiyeyi önce kendime veriyorum. MİT, burası, Silahlı Kuvvetler, diğer kurumlar olsun o kadar özellikli kurumlar ki... Türkiye'de nüfusun ve halkın normal bir hayat yaşaması için birilerinin anormal bir hayat yaşaması gerekiyor. İnsanların sahilde çocuklarıyla el ele tutuşup yürümeleri için birilerinin bunu yapmaması gerekiyor. Vazgeçmesi gerekiyor. Maalesef o noktada kendi aileme ödeyemeyeceğim kadar borçluyum. Onu hiçbir şekilde ödeme şansım yok." ifadelerini kullandı. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bakan Kurum'dan "Yerinde Dönüşüm Projesi"yle yapımı tamamlanan sosyal konutlara ilişkin paylaşım
Bakan Kurum'dan "Yerinde Dönüşüm Projesi"yle yapımı tamamlanan sosyal konutlara ilişkin paylaşım
Fuat Uğur’dan Dilek İmamoğlu’na yanıt: Utanması gerekenler biz değiliz
Fuat Uğur’dan Dilek İmamoğlu’na yanıt: Utanması gerekenler biz değiliz
Özgür Özel'den canlı yayında 'Ekrem Erdoğan' gafı
Özgür Özel'den canlı yayında 'Ekrem Erdoğan' gafı
Güllü’nün ölümüyle ilgili çarpıcı gelişme! Cinayeti itiraf etti
Güllü’nün ölümüyle ilgili çarpıcı gelişme! Cinayeti itiraf etti
Türk yük gemisi CENK-T, Ukrayna’da vuruldu
Türk yük gemisi CENK-T, Ukrayna’da vuruldu
TAYFUN Füzesi'nden başarılı yeni test atışı
TAYFUN Füzesi'nden başarılı yeni test atışı
Tanju Özcan umreye gitti! Nevzat Çiçek X üzerinden paylaştı...
Tanju Özcan umreye gitti! Nevzat Çiçek X üzerinden paylaştı...
CNN Türk’te Sinan Burhan ve İsmail Dükel arasında gergin anlar: Hani nerede bedava traktör?
CNN Türk’te Sinan Burhan ve İsmail Dükel arasında gergin anlar: Hani nerede bedava traktör?
Mardin'de katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...
Mardin'de katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...
Bakan Yaşar Güler’den Suriye ve PKK için kararlı mesajlar
Bakan Yaşar Güler’den Suriye ve PKK için kararlı mesajlar
Levent Gültekin’den Ersoy hakkında yapılan yorumlara tepki
Levent Gültekin’den Ersoy hakkında yapılan yorumlara tepki
Çöp kamyonu çarpmıştı! Talihsiz kadın hayatını kaybetti
Çöp kamyonu çarpmıştı! Talihsiz kadın hayatını kaybetti